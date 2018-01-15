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Судостроение и судоходство

В порту Туапсе введен в эксплуатацию новый пассажирский пирс

В морском порту Туапсе (Краснодарский край) появился новый пирс, который может принимать суда длиной до 44,5 метров, шириной до 14 м и осадкой в грузу до трех метров.

  •  © korabel.ru

Работы на этом объекте в рамках программы Росморпорта продолжались с ноября 2015 года по июнь 2017 года. На них потратили более 104 млн рублей.

  •  © portnews.ru

В ходе реконструкции был выполнен демонтаж существующего пирса в связи со значительным физическим износом данного гидротехнического сооружения и на этом же месте построен новый пассажирский пирс длиной более 72 метров и шириной 20 метров.

  •  © portnews.ru
  •  © portnews.ru
https://www.korabel.ru/news/comments/v_portu_tuapse_vveli_v_ekspluataciyu_rekonstruirovannyy_passazhirskiy_pirs.html

Туапсе, пирс, Краснодарский край
  • von_gobelen von_gobelen
    15.01.1817:10:24

    Новость хорошая, хотелось бы узнать цель реконструкции.

    #997000
    • Нет аватара domnich
      15.01.1818:06:51

      В ходе реконструкции был выполнен демонтаж существующего пирса в связи со значительным физическим износом данного гидротехнического сооружения и на этом же месте построен новый пассажирский пирс

      #997016
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