В порту Туапсе введен в эксплуатацию новый пассажирский пирс

В морском порту Туапсе (Краснодарский край) появился новый пирс, который может принимать суда длиной до 44,5 метров, шириной до 14 м и осадкой в грузу до трех метров.





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Работы на этом объекте в рамках программы Росморпорта продолжались с ноября 2015 года по июнь 2017 года. На них потратили более 104 млн рублей.

В ходе реконструкции был выполнен демонтаж существующего пирса в связи со значительным физическим износом данного гидротехнического сооружения и на этом же месте построен новый пассажирский пирс длиной более 72 метров и шириной 20 метров.