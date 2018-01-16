Новый ФОК открыт в Краснодарском крае

В станице Медведовской Тимашевского района Краснодарского края состоялось открытие первого в регионе малобюджетного спортивного комплекса. Он спроектирован для занятия гандболом, мини-футболом, волейболом, настольным теннисом и большим теннисом. Площадь объекта — 1152 кв.м.

Стоимость объекта составила 29,57 млн рублей, 15 млн из которых — средства, выделенные из краевого бюджета. Софинансирование из средств местного бюджета составило 14,57 млн рублей.

Совсем скоро такие же спорткомплексы заработают в Армавире, Крымском и Кавказском районах. Всего в крае за два года их появится 18 — на эти цели из краевого бюджета выделено свыше 300 млн рублей.

За 10 лет на территории края построено 75 крупных спортивных объектов, из них — 38 универсальных спорткомплексов, 11 плавательных бассейнов, 8 ледовых арен, 9 специализированных спортивных баз, 9 футбольных полей.

«В районе ведется работа по развитию спорта инвалидов. Физической культурой и спортом здесь занимаются 16% инвалидов, что выше среднекраевого показателя — 15,1%. Мы стараемся вовлечь в спорт и физкультуру все группы населения. А для этого нужно больше строить спортивных комплексов и залов. Малобюджетные спортивные комплексы в станицах и хуторах должны стать центрами, где начинается массовый спорт», — заявили на открытии

«За минувшие годы мы построили во всех муниципалитетах 572 универсальных спортивно-игровых площадок. Однако мы понимаем, что и этого все равно мало. Нужно строить недорогие спортивные залы по месту жительства, максимально приближенные к людям. Наша философия — не люди должны искать, где можно заниматься спортом, наоборот, спорт должен быть максимально приближен к месту жительства и учебы», — подчеркнул один из выступавших