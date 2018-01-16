Селекция в молочном животноводстве

1. В Архангельской области запущена лаборатория по определению селекционного качества животных

В Архангельском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, расположенного в пос. Луговом Приморского района, открыта новая аналитическая лаборатория определения качества племенной продукции.

Лаборатория оснащена современными высокопроизводительными приборами — комбинированной аналитической системой для оценки качества сырого молока торговой марки «BentleyInstruments» BentleyDairySpecCombi 150 — крупнейшего поставщика зоотехнического инструментария и животноводческого оборудования, а также холодильными камерами для хранения проб молока, поступающих в лабораторию для анализа и другим оборудованием. Анализатор легко интегрируется в программу селекционно-племенного учета «СЕЛЭКС», с которой работают многие хозяйства Архангельской области.

Оборудование смонтировано в 2017 году. Как в спорте высших достижений, каждая проба молока запечатывается в отдельную пробирку с чипом и отправляется на анонимное исследование. Аппарат определяет множество параметров и дает рекомендации по изменению рациона питания, выводу животного из стада в случае болезни, помогает оценивать перспективных коров, которые в будущем могут принести немало пользы рачительному хозяину. В настоящее время лаборатория охватывает хозяйства Приморского, Холмогорского, Котласского районов и ряд других хозяйств области.

— Сегодня продуктивность коров в Архангельской области находится на втором-третьем месте в России, — рассказал на совещании директор Архангельского научно-исследовательского института Валентин Гинтов. — В то же время средняя продолжительность пребывания животного в стаде — менее 3 лет, тогда как максимальная отдача идет на пятую-шестую лактацию. С помощью новых технологий оценки качества, мы ставим задачу за несколько лет увеличить этот показатель.

За 25 лет продуктивность коров (удой на одну корову) увеличилась в три раза, урожайность сельскохозяйственных культур — в полтора-два раза. Ведется улучшение пород крупного рогатого скота, лошадей, северных оленей, получены патенты на несколько изобретений.

2. Сибирские ученые вывели новую породу коров, приспособленную к экстремальным климатическим условиям и местным кормам

Ученые научно-исследовательского проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробитехнологий РАН получили акт оценки хозяйственной полезности новой породы КРС молочного направления «Сибирячка».

Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России принял решение по допуску к использованию в животноводстве породу крупного рогатого скота «Сибирячка» (создана учеными СибНИПТИЖ СФНЦА РАН и специалистами 12 хозяйств Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев).

На основании представленных заявителями материалов даны рекомендации ФГБУ «Госсорткомиссия» о включении породы крупного рогатого скота «Сибирячка» в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на территории Российской Федерации.

http://www.dairynews.ru/news/sibirskie-uchenye-vyveli-novuyu-porodu-korov-prisp.html