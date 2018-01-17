«Швабе» модернизировал производство поляроидов

Холдинг «Швабе» усовершенствовал оборудование для производства поляроидов. Модернизация повысила качество поляризационной продукции, не имеющей аналогов в России.

Участок по изготовлению поляроидов модернизирован на предприятии холдинга — Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в рамках реализации программы технического перевооружения на 2017 год. Предприятие производит поляроиды для видимой и инфракрасной областей спектра более 40 лет.

«Мы являемся единственным производителем поляризационных пленок и поляризационных светофильтров в России. Проведенная модернизация оборудования позволила нам на 25% повысить качество изготавливаемой продукции, на 20% увеличить производительность и в полном объеме выполнять внутренние и внешние заказы предприятия», — сообщил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.

Поляроиды применяются в поляризационных приборах, жидкокристаллических устройствах отображения информации, микроэлектронике, в научно-исследовательских учреждениях для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в качестве демонстрационного пособия в процессе обучения в образовательных учреждениях.

Специалисты завода усовершенствовали камеру йодирования, камеру увлажнения и растяжную машину, рассказали в пресс-службе холдинга. В ходе модернизации была внедрена цифровая индикация, позволяющая автоматизировать контроль параметров технологических процессов: температуры, толщины поляризационной пленки и других. В камере йодирования также установили высокоэффективную светодиодную осветительную систему и улучшили процесс нагрева воды.