В Белгородской области запущена молочная ферма на 1200 голов

В канун новогодних праздников в с. Мазикино Корочанского района Белгородской области вступила в строй новая производственная площадка ООО «МК «Северский Донец». Первый из двух отстроенных коровников молочного комплекса «Ромашка» принял 1200 голов крупного рогатого скота.

Племенные нетели голштинской породы доставлены из Европы осенью. Сейчас животные осваивают новое место жительства. Их адаптация будет проходить в течение месяца, затем начнется массовый отел и дойка коров.

По завершению строительства второго коровника на МК «Ромашка» будет содержаться 1980 голов фуражных коров. Молочный комплекс «Ромашка» — второй по счету, построенный агрохолдингом «Зеленая Долина» в Корочанском районе. Годом ранее, вблизи с.Шеино, был введен в эксплуатацию МК «Вереск».

С выходом на проектную мощность ООО «МК «Северский Донец» будет производить до 36 тысяч тонн молока в год.

Также компания завершает строительство нетельного комплекса специализированного содержания на 4180 голов молодняка в с.Репное Шебекинского района.

Одна из особенностей новой фермы — использование одной из самых передовых технологий в мире — содержание животных на песчаной подстилке для создания повышенного комфорта коров, увеличения производительности дойного стада и снижения заболеваемости КРС.

Кроме того, комплекс оборудован современными системами искусственной вентиляции коровников, орошения и туманообразования. Установки в автоматическом режиме начинают работать в случае повышения температуры воздуха до более чем +240 С.

Автоматизированы и другие процессы ухода и кормления животных. Так, в доильном зале типа «Карусель» помимо самой процедуры доения при помощи специальных датчиков будут обеспечиваться учет продуктивности и оценка физиологического состояния коров.

В ходе презентации проекта Председатель Совета директоров ГК С.В. Юдин отметил: «Сегодня нам необходимо совершить отраслевой рывок. Белгородская область, на наш взгляд, в силах создать такой прецедент, который станет визитной карточкой и примером успешного развития молочного животноводства. Возможности для его совершения как никогда велики, но времени, чтобы использовать этот шанс, как никогда мало. За пять лет нам необходимо добиться существенного роста в пяти основных векторах развития через внедрение новых технологий и рост человеческого капитала.

В числе задач, которые необходимо решить молочному животноводству региона, в первую очередь — создание производственных мощностей и обеспечение производства высококачественным сырьём в объёме 1 млн т молока в год, или 650 кг на одного человека, проживающего на территории Белгородской области, что станет абсолютным рекордом».

Второй пункт — занять лидирующую позицию в генетике КРС в России. Необходимо также создать научно-образовательный центр для отраслевой подготовки кадров. Четвёртая задача — использовать накопленный потенциал компетенций молочных предприятий для создания предпринимательства на селе. Пятый блок — это развитие альтернативных каналов сбыта молочной продукции, в частности интернет-торговли.

В настоящее время объем производства «Зеленой долины» составляет 80 тыс. тонн молока в год. К 2022-му компания намерена нарастить его до 500 тыс. тонн. При этом 390 из 500 тыс. тонн — молоко, полученное от специально отобранных коров, сохранивших ген бета-казеина А2.

По мнению специалистов, молоко А2 не содержит белок, способный увеличить риски различных хронических заболеваний, и подходит людям, испытывающим дискомфорт после употребления обычного молока.

В планах холдинга увеличить поголовье КРС с 11 до 50 тыс. голов. Объём переработки молока при этом «Зелена Долина» намерена нарастить в 10 раз: с 30 до 300 тыс. тонн в год.