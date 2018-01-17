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Авиация

«РусДжет» получил первый Ту-204-100 В в VIP-комплектации

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В коммерческом сертификате эксплуатанта бизнес-оператора «РусДжет» появился первый в его истории узкофюзеляжный самолет Ту-204-100 В, следует из данных реестра Росавиации. Воздушное судно выполнено в VIP-комплектации и рассчитано на перевозку 25 пасс. О том, что перевозчик готовится к эксплуатации этого типа ВС с серийным номером 014 и регистрационным номером 64014 (заводской номер 1450744364014), стало известно в ноябре 2017 г. В планах бизнес-оператора также самостоятельно заниматься линейным ТО Ту-204 в рамках собственного сертификата ФАП-285. По информации перевозчика, в октябре Ту-204 по спецразрешению перевозил в Америку российскую делегацию во главе с министром промышленности и торговли (самолет пилотировали летчики-испытатели). Технических замечаний в ходе турне не выявили. В дальнейшем ВС, судя по всему, также будет эксплуатироваться в интересах Минпромторга РФ. По информации из открытых источников известно, что борт 64014 был выпущен в 1994 г. Машина долгое время не эксплуатировалась, и налет ВС составляет чуть более 40 ч. Работы над самолетом перед передачей его деловому оператору «РусДжет» осуществляло ульяновское предприятие «Авиастар-СП».

Сейчас в России самолеты Ту-204 входят в парк авиакомпаний «Авиастар-ТУ», Red Wings и Специального летного отряда (СЛО) «Россия». По сведениям перевозчика «РусДжет», его флот состоит также из воздушных судов SSG-100, Challenger 300, Як-42, Hawker 800 и Legacy 650.

http://www.ato.ru/content/rusdzhet-poluchil-pervyy-v-svoey-istorii-tu-204

авиация, "РусДжет", Ту-204-100В, Туполев
  • Нет аватара Антон СПб
    17.01.1815:51:02

    Так всё-таки ТУ-204-100, а не ТУ-204СМ, как на картинке…

    #997756
  • Нет аватара cherev
    17.01.1816:38:45

    Ни чего себе они жируют! Самолет поменьше Минпромторгу на 25 человек ну ни как!

    #997776
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