В Переславле-Залесcком обновили автопарк общественного транспорта

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На городские маршруты Переславля-Залесского вышли 20 новых автобусов.

Машины пятого экологического класса оборудованы системами автоматического пожаротушения, аварийного автоматического открывания дверей, видеоконтроля, кондиционирования салона, спутниковой системой ГЛОНАСС, автоинформаторами. На всех маршрутах установлены валидаторы, позволяющие льготным категориям пассажиров оплачивать проезд транспортными картами.

Также предусмотрен сервис, позволяющий следить за движением автобусов в режиме реального времени, который будет запущен после обкатки маршрутов новой техникой.