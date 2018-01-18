КУЛЗ (Корпорация УВЗ) модернизировал производство для замены украинских запчастей спецтехники

Каменск-Уральский литейный завод (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) в рамках импортозамещения налаживает изготовление дисков трения к спецтехнике, которые ранее импортировались из Украины. Проект стал частью программы модернизации производственных мощностей КУЛЗ. В его рамках на предприятии запущена линия закалки дисков в водородной среде. Раньше такую операцию на КУЛЗе не производили. В строй введены два новых гидропресса. Они спрессовывают порошкообразную шихту в металлокерамические заготовки для различных деталей. На очереди — установка двух технологически новых линий спекания изделий. Значительные изменения коснулись гальванотермического производства. Здесь полностью обновились шахтные и частично — камерные печи, что улучшило качество продукции. Еще одно новшество - вакуумная линия светлой закалки. Она позволяет подвергать обработке практически готовые детали. До недавнего времени на КУЛЗе такой технологии не было. Несмотря на сложности, сопровождающие процесс модернизации, Каменск-Уральский литейный завод полностью справляется с гособоронзаказом. «Мы исполнили все основные мероприятия программы модернизации в 2017 году, направленные на создание импортонезависимого производства. Это очень серьезное достижение в реалиях сегодняшней экономики. За год на эти цели инвестировано более 460 млн рублей», — подчеркнул генеральный директор АО «КУЛЗ» .

АО «Каменск-Уральский литейный завод» — один из крупнейших в стране производителей авиационных колес и агрегатов управления. Основы этой специализации были заложены со времени его рождения — 12 марта 1942 года. Сегодня КУЛЗ выпускает более 150 наименований продукции для корпораций «МиГ», «Иркут», компании «Сухой», холдинга «Вертолеты России» и других производителей авиационной техники, в том числе поставляемой на экспорт. Его изделия используются в лицензионном производстве самолетов за границей. Два других важнейших сегмента экономики КУЛЗа — производство алюминиевых и магниевых отливок для ракетостроительной отрасли и уникальных фрикционных изделий для машиностроения методом порошковой металлургии.