«Первый серийный импортозамещенный самолёт МС-21-310 совершил перелёт с аэродрома Иркутского авиационного завода „Яковлева“ (входит в ОАК Госкорпорации „Ростех“) на аэродром ЛИИ им. М.М.Громова», — говорится в сообщении.

Самолётом управлял экипаж в составе летчиков-испытателей Героев России Романа Таскаева и Олега Кононенко, а также ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Александра Попова. Полет продолжался 5 часов 50 минут, он проходил на высоте до 12 100 м со скоростью до 850 км/ч.

В Ростехе уточнили, что самолет преодолел более 4 тыс. км без посадок. В Жуковском специалисты ОАК проверят все системы после длительного перелета и подготовят лайнер к покраске в ливрею заказчика. Отмечается, что полет прошел штатно и все системы отработали как положено.

«Длительный перелет серийного самолета МС-21 еще раз продемонстрировал надежность заложенных конструкторских решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. Сейчас активно ведутся сертификационные полеты судов этого типа. Широкой кооперацией наших предприятий выстроены производственные цепочки для налаживания серийного выпуска лайнеров. Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов на МС-21», — отметили в госкорпорации.

МС-21 — отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства.