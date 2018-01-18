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Беспилотная авиагрузовая платформа SKYF

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GpTuu13ruVk

На данный момент максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов. Если вес груза не превышает 50 килограммов, дальность полета может достигать 350 километров, а длительность полета — восьми часов. Такое улучшение технических характеристик вполне можно считать прорывом в конструировании беспилотных аппаратов.


skyf, беспилотник, грузовой беспилотник,
  • Нет аватара FeniksHoly
    18.01.1812:01:15

    зачетная штука, но небось дорогая всеж много оборудования разного понатыкано для роботизированного режима работы. но с другой стороны один оператор может управлять не одним десятком таких машин.

    #998247
    • Человек Человек
      18.01.1814:57:27

      Для доставки в некоторые места дешевле такую штуку купить чем дорогу строить.

      #998362
    • Strange Hunter Strange Hunter
      18.01.1816:10:23

      Без «роботизированного режима» мультикоптеры вообще летать не могут, там управление всегда идёт через автопилот имеющий акселерометры, датчики угловых скоростей и навигационную систему. Даже в китайской игрушке за тысячу рублей всё это есть.

      #998407
  • reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666
    18.01.1815:11:32

    Вопрос: чем мультикоптер лучше БПЛА вертолетной компоновки?

    #998369
    • Strange Hunter Strange Hunter
      18.01.1816:16:01

      Проще и дешевле как сам по себе, так и в разработке так как нет редуктора, автомата перекоса и прочих дорогостоящих железок, нет проблем с вибрацией винта и ещё много каких радостей. Но при этом мультикоптеры сильно проигрывают по дальности и скорости, хотя тут больше проблема в зашоренности мышления — дистанционно управляемый через автопилот аппарат можно относительно просто сделать крестовидным конвертопланом который будет взлетать вертикально, а потом «ложиться набок».

      #998417
  • Александр Котов
    18.01.1820:24:08

    Вообще эта технология мне очень нравится. Вопрос ее себестоимости при серийном выпуске и стоимость эксплуатации на 1 км пути? Например доставка заказов из РЦ по пригороду большого города я думаю будет очень актуальна. Несколько месяцев назад читал что китайцы начали строительство как раз такого РЦ с дронами. По моему в этом году запуск. А у нас с нашими расстояниями это еще более актуально.

    #998542
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