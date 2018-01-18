Беспилотная авиагрузовая платформа SKYF
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На данный момент максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов. Если вес груза не превышает 50 килограммов, дальность полета может достигать 350 километров, а длительность полета — восьми часов. Такое улучшение технических характеристик вполне можно считать прорывом в конструировании беспилотных аппаратов.
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