Беспилотная авиагрузовая платформа SKYF

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На данный момент максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов. Если вес груза не превышает 50 килограммов, дальность полета может достигать 350 километров, а длительность полета — восьми часов. Такое улучшение технических характеристик вполне можно считать прорывом в конструировании беспилотных аппаратов.