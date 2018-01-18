Второй корпус детского сада № 195 «Почемучки» открылся в Заводском районе Кемерова
В новом корпусе обустроены светлые, просторные комнаты, музыкальный и спортивный залы, шахматная студия. Есть свой бассейн c новейшей системой очистки воды. Для купания детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное кресло для опускания в бассейн и подъёма из воды.В пищеблок входят девять цехов, оснащенных современным оборудованием. На территории детсада есть физкультурная площадка с комплексными сооружениями для бега, прыжков, спортивных игр, а также с особым безопасным покрытием, которое даже в дождь остается сухим.
Кроме того, в «Почемучке» предусмотрены две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья от трех до восьми лет. Для них здесь созданы все условия: для воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудован специальный лифт, отдельный вход с пандусом, расширены коридоры и дверные проёмы, установлены поручни на уровне роста детей, оборудована специальная застеклённая прогулочная веранда. Кроме того, усилен медицинский блок, предусмотрены зал лечебной физкультуры, сенсорная комната, кабинеты логопеда и дефектолога.
Для оказания консультативной и методической помощи жителям района, которые воспитывают детей-инвалидов, на базе детского сада будет работать консультативный пункт.
Новый корпус полностью отвечает всем правилам безопасности. Так, здесь установлена автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожная кнопка».
19.01.1805:38:29