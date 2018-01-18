Второй корпус детского сада № 195 «Почемучки» открылся в Заводском районе Кемерова

Первый корпус был открыт в 1982 году. В целом, детский сад теперь могут посещать 457 детей в возрасте от одного года до восьми лет.Так, в 2015 году в Кузбассе была полностью ликвидирована очередность в детские сады детей от трех до семи лет. Это стало возможным благодаря федеральной программе по строительству детских садов, которая стартовала в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. А в 2015 году начала работать федеральная программа по строительству новых школ, которая рассчитана до 2025 года. Она имеет особое значение для Кузбасса, так как, начиная с 2015 года, из детских садов в школы области ежегодно приходит на обучение на 10 тыс. детей больше, чем выпускается. До 2025 года в школы региона придут почти 64 тыс. первоклашек.В настоящее время в области ведется работа по устройству детей ясельного возраста — от двух месяцев до трех лет. Поэтому открытие нового корпуса детского сада № 195 в Заводском районе областной столицы является значимыми событием. В учреждении будут открыты две ясельные группы для малышей от одного года, пять групп для детей от двух до трех лет. Всего детсад будут посещать 120 детей ясельного возраста.

В новом корпусе обустроены светлые, просторные комнаты, музыкальный и спортивный залы, шахматная студия. Есть свой бассейн c новейшей системой очистки воды. Для купания детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное кресло для опускания в бассейн и подъёма из воды.В пищеблок входят девять цехов, оснащенных современным оборудованием. На территории детсада есть физкультурная площадка с комплексными сооружениями для бега, прыжков, спортивных игр, а также с особым безопасным покрытием, которое даже в дождь остается сухим.

Кроме того, в «Почемучке» предусмотрены две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья от трех до восьми лет. Для них здесь созданы все условия: для воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудован специальный лифт, отдельный вход с пандусом, расширены коридоры и дверные проёмы, установлены поручни на уровне роста детей, оборудована специальная застеклённая прогулочная веранда. Кроме того, усилен медицинский блок, предусмотрены зал лечебной физкультуры, сенсорная комната, кабинеты логопеда и дефектолога.

Для оказания консультативной и методической помощи жителям района, которые воспитывают детей-инвалидов, на базе детского сада будет работать консультативный пункт.

Новый корпус полностью отвечает всем правилам безопасности. Так, здесь установлена автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожная кнопка».