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Модернизация

На «Северстали» запустили в эксплуатацию первый промышленный 3D-принтер

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ПАО «Северсталь» запустило в эксплуатацию на Череповецком металлургическом комбинате первый промышленный 3D-принтер, сообщает управление коммуникаций металлургического холдинга.

С помощью 3D-принтера в цехе машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» будут производить модели для литья деталей агрегатов. Планируется изготавливать на устройстве около трети всей потребности в формах.

«Освоение аддитивных технологий — одно из перспективных направлений развития компании. Покупка оборудования стоимостью 4,3 миллиона рублей позволит повысить качество продукции, увеличить темпы производства. Так, на изготовление модели периферийной плитки поднасадочного устройства для воздухонагревателя доменной печи у модельщиков раньше уходило трое суток. На 3D-принтере ее делают за 16 часов», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Материалом для печати на 3D-принтере служит экологически чистый биоразлагаемый пластик. Механизм принтера наслаивает пластмассовую нить, выстраивая из нее будущую модель, параметры которой задает оператор с помощью встроенного планшета.

Ранее заготовки выполнялись из дерева, что делало формы недолговечными и чувствительными к влаге.

https://cherinfo.ru/news/92359-na-severstali-zapustili-v-ekspluataciu-pervyj-promyslennyj-3d-printer

Вологодская область, Череповец, Северсталь, Череповецкий металлургический комбинат, 3D-принтер
  • Евгений Игонин Евгений Игонин
    19.01.1809:39:28

    Кто производитель принтера?

    #998745
    • Тимофей Золотых Тимофей Золотых
      19.01.1811:26:02

      Немецкий    

      One.3 — третья версия широкоформатного 3D-принтера немецкой компании BigRep, представленная в октябре 2015 года. Она отличается увеличенной камерой печати, встроенной панелью управления с тачпадом, новой печатной головкой с увеличенными соплами, лазерной системой выравнивания платформы и множеством других характеристик, которые сделали BigRep One еще быстрее, точнее и производительнее.

      #998780
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        19.01.1814:49:46

        Ага немцы! Я их встретил как раз    а Череповец хороший город. Только выпить нету и ларьки и магазины не работают круглосуточно…так как на заводе на всех проходных стоят алкотестеры    народ вообще в городе не пьет    )))

        #998877
        • Нет аватара siberia2012
          19.01.1815:08:45

          в рабочем городе не пьёт? коммунизм прям наступил   

          #998885
          • Vsemoguchij Vsemoguchij
            19.01.1816:46:00

            Ну, когда с любым выхлопом сразу на увольнение то задумаешься…

            #998906
  • Нет аватара Serggio
    19.01.1812:00:23

    Интересно, как они добиваются ровной поверхности. Ведь обычно гладкую поверхность 3D-принтеры сделать не могут, они выглядит рифленой, волнистой, где длина волны примерно равна толщине нити. Натёки, «прыщи» и т. п.

    #998799
    • Человек Человек
      19.01.1815:38:54

      А Вы считаете что формы для литья имеют идеально гладкую поверхность? Вы глубоко заблуждаетесь.

      #998891
    • Нет аватара lucky
      19.01.1818:07:15

      Предположу, что правильный внешний нагрев разглаживает «волны»

      #998929
  • Нет аватара Clausson
    19.01.1818:16:50

    Если вдруг кто-то не курсе.

    На всех советских металлургических комбинатах были (и есть) т.н. ремонтные цеха, являющиеся по сути серьезными машиностроительными и инструментальными заводами внутри заводов. В советском минчермете не скупились — оборудование было лучшее из возможных и самое передовое. Собственно и сейчас на многое оборудование до сих пор облизываются западные машиностроители.

    #998931
  • Дэн Могилевич Дэн Могилевич
    19.01.1819:22:48

    Думаю, надо налоговыми льготами мотивировать использование отечественных 3D-принтеров.

    #998962
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