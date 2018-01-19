На «Северстали» запустили в эксплуатацию первый промышленный 3D-принтер





© cherinfo.ru

ПАО «Северсталь» запустило в эксплуатацию на Череповецком металлургическом комбинате первый промышленный 3D-принтер, сообщает управление коммуникаций металлургического холдинга.

С помощью 3D-принтера в цехе машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» будут производить модели для литья деталей агрегатов. Планируется изготавливать на устройстве около трети всей потребности в формах.

«Освоение аддитивных технологий — одно из перспективных направлений развития компании. Покупка оборудования стоимостью 4,3 миллиона рублей позволит повысить качество продукции, увеличить темпы производства. Так, на изготовление модели периферийной плитки поднасадочного устройства для воздухонагревателя доменной печи у модельщиков раньше уходило трое суток. На 3D-принтере ее делают за 16 часов», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Материалом для печати на 3D-принтере служит экологически чистый биоразлагаемый пластик. Механизм принтера наслаивает пластмассовую нить, выстраивая из нее будущую модель, параметры которой задает оператор с помощью встроенного планшета.

Ранее заготовки выполнялись из дерева, что делало формы недолговечными и чувствительными к влаге.