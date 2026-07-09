Площадь нового корпуса — четыре тысячи квадратных метров, находится он на Боршодской. Здесь будут выпускать реле, шунты и трансформаторы тока для приборов учета электроэнергии «Нартис». Церемония открытия состоялась 8 июля.

Инвестиции в проект составили 600 миллионов рублей. По словам гендиректора завода «Нартис» Олега Владимирова, в новом цехе будет создано 200 рабочих мест.

«"Нартис» входит в группу компаний «НЭК», является лидером в нашей группе. Это наш передовой, лучший, самый быстро развивающийся завод", — сообщил Дмитрий Филатов.

Группа «НЭК» — один из лидеров российской радиоэлектроники, «Нартис» входит в число четырех крупнейших компаний Вологодской области по объему выручки. На предприятии работают более тысячи сотрудников.

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