В Череповце на заводе «Нартис» открылся новый цех
Площадь нового корпуса — четыре тысячи квадратных метров, находится он на Боршодской. Здесь будут выпускать реле, шунты и трансформаторы тока для приборов учета электроэнергии «Нартис». Церемония открытия состоялась 8 июля.
Инвестиции в проект составили 600 миллионов рублей. По словам гендиректора завода «Нартис» Олега Владимирова, в новом цехе будет создано 200 рабочих мест.
«"Нартис» входит в группу компаний «НЭК», является лидером в нашей группе. Это наш передовой, лучший, самый быстро развивающийся завод", — сообщил Дмитрий Филатов.
Группа «НЭК» — один из лидеров российской радиоэлектроники, «Нартис» входит в число четырех крупнейших компаний Вологодской области по объему выручки. На предприятии работают более тысячи сотрудников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 8 октября завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»...лощадью 6,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.
- В Череповце состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздо...опробовали спортсмены сборной области и гости из Республики Куба.
- В структуру поликлиники вошло два терапевтических отделения, 16 участк.... Она будет работать в две смены мощностью 600 посещений в смену.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0