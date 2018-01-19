Реконструкция 50-го цеха ПО «Севмаш»





© Фото из открытых источников

Это фото было сделано несколько лет назад, но оно позволяет оценить масштаб проводимых работ!

50-й стапельный цех был построен в 1940 году и сейчас находится на завершающем этапе реконструкции, после чего будет использоваться для строительства перспективных АПЛ.

А это снято в прошлом году — идёт монтаж нового оборудования:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта sevmash.ru