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Фотофакты

Реконструкция 50-го цеха ПО «Севмаш»

  •  © Фото из открытых источников

Это фото было сделано несколько лет назад, но оно позволяет оценить масштаб проводимых работ!

50-й стапельный цех был построен в 1940 году и сейчас находится на завершающем этапе реконструкции, после чего будет использоваться для строительства перспективных АПЛ.

А это снято в прошлом году — идёт монтаж нового оборудования:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта sevmash.ru


Архангельская область, Северодвинск, Севмаш
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    19.01.1821:28:52

    N63. 50-ый цех ПО «Севмаш» (род. 1940 — убит несколько лет назад).   

    #999012
    • A_SEVER A_SEVER
      19.01.1821:41:25

      убит несколько лет назад
      Ага, и на фото как раз запечатлён момент сноса цеха!    

      #999019
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        19.01.1821:56:44

        Я даже больше скажу, экскаватором управляет САМ…   

        Отредактировано: Natiksoldatik~21:57 19.01.18
        #999026
        • CryNet CryNet
          20.01.1800:35:58

          экскаватором управляет САМ…

          Вот пруф - подготовка к сносу. Для укро-СМИ сойдёт    

          Отредактировано: CryNet~02:09 20.01.18
          #999076
  • Katamaran Katamaran
    20.01.1808:11:45

    Гиперпанк?

    #999128
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