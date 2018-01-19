Реконструкция 50-го цеха ПО «Севмаш»
Это фото было сделано несколько лет назад, но оно позволяет оценить масштаб проводимых работ!
50-й стапельный цех был построен в 1940 году и сейчас находится на завершающем этапе реконструкции, после чего будет использоваться для строительства перспективных АПЛ.
А это снято в прошлом году — идёт монтаж нового оборудования:
Фото с сайта sevmash.ru
19.01.1821:28:52
19.01.1821:41:25 Ага, и на фото как раз запечатлён момент сноса цеха!
19.01.1821:56:44
20.01.1800:35:58
20.01.1808:11:45