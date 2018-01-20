Иркутский алюминиевый завод запустил производство кокса марки КЭП-2

В декабре предприятие отгрузило 38 вагонов продукции общим объемом 2380 тонн. Основным потребителем новой продукции станет Саяногорский алюминиевый завод. Он выпускает обожженные аноды и поставляет их на все промышленные площадки РУСАЛа. КЭП-2 производят на модернизированной прокалочной печи № 2 мощностью 72 тыс. тонн кокса в год. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов.

Сегодня аналогичное оборудование действует на Красноярском и Братском алюминиевых заводах.Сейчас в России наблюдается дефицит прокалочных мощностей, поэтому потребители КЭП-2 были вынуждены закупать сырье в Китае. Запуск печи на ИркАЗе поможет РУСАЛу снизить зависимость от зарубежных поставщиков и повысит самообеспеченность КЭП-2 с 61 до 71%.

Начало производства КЭП-2 — знаковое событие для ИркАЗа. Увеличение объемов собственного производства прокаленного кокса позволит Компании экономить до 8 млн долларов ежегодно. Кроме того, кокс, который мы поставляем на САЗ, возвращается к нам в виде обожженных анодов. Таким образом, мы сможем практически напрямую влиять на качество сырья, с которым потом будем сами работать. Рассказал ОЛЕГ БУЦ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКАЗА.