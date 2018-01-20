Новый автовокзал «Канавинский» открылся в Нижнем Новгороде

19 января в Приволжской столице состоялось торжественное открытие транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Канавинский» на Московском шоссе. Уже с 20 января на новый автовокзал перейдут 36 междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Окончательный перенос всех маршрутов на ТПУ будет организован в течение месяца.

Благодаря применению новейших технологий проект удалось реализовать всего за полгода.

Новый объект транспортной инфраструктуры качественный, современный и комфортный. Кроме того, на автовокзале предусмотрено специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На ТПУ имеется оборудованный туалет и пандус для маломобильных категорий граждан, радиомаяк для слабослышащих людей и специальные световые полосы для слабовидящих жителей.

«Мы открываем транспортно-пересадочный узел, который будет обеспечивать перевозки пассажиров на территории Нижегородского края. Решение этого вопроса было крайне важным как для города, так и для области. Я хочу поблагодарить всех инициаторов этого проекта. Для его реализации была выделена земля в полосе отвода — более 10 тысяч квадратных метров. Особенно хочу подчеркнуть, что работа была выполнена в кратчайшие сроки без ущерба для качества," Стоимостьб проекта составила 67,5 миллиона рублей.

На автовокзале предусмотрена удобная парковка, просторный зал ожидания с большим количеством сидячих мест, комната матери и ребенка, медицинский пункт и комфортные туалетные комнаты Уже завтра ТПУ „Канавинский“ сможет принять до 10 тысяч пассажиров из города и области. Но недалек тот день, когда сюда приедут гости и из соседних регионов — Владимирской, Ярославской, Кировской, Ивановской и других областей нашей страны. Кроме того, меньше 150-ти дней осталось до момента, когда терминал примет участие в чемпионате мира по футболу».

Уже завтра ТПУ «Канавинский» сможет принять до 10 тысяч пассажиров из города и области. Но недалек тот день, когда сюда приедут гости и из соседних регионов — Владимирской, Ярославской, Кировской, Ивановской и других областей нашей страны. Кроме того, меньше 150-ти дней осталось до момента, когда терминал примет участие в чемпионате мира по футболу".

Новый автовокзал украсит столицу Приволжья. Для удобства нижегородцев уже к весне рядом с автовокзалом появятся оборудованные пешеходные переходы.