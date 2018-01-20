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Транспорт и логистика

Новый автовокзал «Канавинский» открылся в Нижнем Новгороде

  •  © i2.vgoroden.ru

19 января в Приволжской столице состоялось торжественное открытие транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Канавинский» на Московском шоссе. Уже с 20 января на новый автовокзал перейдут 36 междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Окончательный перенос всех маршрутов на ТПУ будет организован в течение месяца.

  •  © i2.vgoroden.ru

Благодаря применению новейших технологий проект удалось реализовать всего за полгода.

Новый объект транспортной инфраструктуры качественный, современный и комфортный. Кроме того, на автовокзале предусмотрено специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

  •  © in.vgoroden.ru

На ТПУ имеется оборудованный туалет и пандус для маломобильных категорий граждан, радиомаяк для слабослышащих людей и специальные световые полосы для слабовидящих жителей.

«Мы открываем транспортно-пересадочный узел, который будет обеспечивать перевозки пассажиров на территории Нижегородского края. Решение этого вопроса было крайне важным как для города, так и для области. Я хочу поблагодарить всех инициаторов этого проекта. Для его реализации была выделена земля в полосе отвода — более 10 тысяч квадратных метров. Особенно хочу подчеркнуть, что работа была выполнена в кратчайшие сроки без ущерба для качества," Стоимостьб проекта составила 67,5 миллиона рублей.

На автовокзале предусмотрена удобная парковка, просторный зал ожидания с большим количеством сидячих мест, комната матери и ребенка, медицинский пункт и комфортные туалетные комнаты Уже завтра ТПУ „Канавинский“ сможет принять до 10 тысяч пассажиров из города и области. Но недалек тот день, когда сюда приедут гости и из соседних регионов — Владимирской, Ярославской, Кировской, Ивановской и других областей нашей страны. Кроме того, меньше 150-ти дней осталось до момента, когда терминал примет участие в чемпионате мира по футболу».

  •  © ij.vgoroden.ru

Уже завтра ТПУ «Канавинский» сможет принять до 10 тысяч пассажиров из города и области. Но недалек тот день, когда сюда приедут гости и из соседних регионов — Владимирской, Ярославской, Кировской, Ивановской и других областей нашей страны. Кроме того, меньше 150-ти дней осталось до момента, когда терминал примет участие в чемпионате мира по футболу".

  •  © ir.vgoroden.ru

Новый автовокзал украсит столицу Приволжья. Для удобства нижегородцев уже к весне рядом с автовокзалом появятся оборудованные пешеходные переходы.

  •  © im.vgoroden.ru
http://www.vgoroden.ru/mesta/otkrytie/novyy-avtovokzal-kanavinskiy-otkrylsya-v-nizhnem-novgorode-foto

Автовокзалы Нижегородской области
  • Human RS Human RS
    20.01.1813:31:17

    Фото чиновников уберите.

    #999169
  • Юрий Дедушкин
    20.01.1815:23:24

    Если бы это делали вменяемые люди вместо ТПУ «Канавинский» написали бы Автовокзал Канавинский.

    #999195
    • Byvalnyi Byvalnyi
      21.01.1800:26:56

      ТПУ — это цветочки. Полная и безоговорочная победа российских чиновников над великим и могучим. У большевиков хотя бы можно было выговаривать: райком, местком, комсомол   

      Вчера я был в ГБУЗ ЦРБ

      Внук посещает МБДОУ

      А рожают сейчас в перинатальных центрах, что такое пери…, еще можно принять рассудком, но почему надо рожать в ЦЕНТРЕ?

      Отредактировано: Byvalnyi~00:29 21.01.18
      #999315
  • Нет аватара all-rulez
    21.01.1800:53:27

    это ТПУ, конечно шаг вперёд, по сравнению с тем что было, хотя пассажирам стало менее удобно до него добираться.

    а по большому счёту — позорище! какой-то быстровозводимый сарайчик для продажи билетов с автобусной парковкой.

    и ЭТО выставляют как достижение к чм2018?! этож город-миллионник, а не посёлок с 10 тыс населения!

    вообще в НН, единственный ж/д вокзал, да и стоящая с ним рядом автостанция канавинская, находятся в такой теснотище, что давно пора куда-то переносить. хотя бы пригородный вокзал с автовокзалом. отстроить нормальный ж/д-авто ТПУ как в москве и питере строят, а тут одно название и помпочка.

    Отредактировано: all-rulez~00:56 21.01.18
    #999322
    • Нет аватара votteraz
      21.01.1802:11:42

      Полностью согласен.

      #999336
    • Владимир Споденко
      21.01.1806:39:32

      Правильно говорите. Вот только не надо грязи про десятитысячник. Ниже по ссылке можете полюбоваться автовокзалом, который построили в городе с населением 10,5 тысяч. Герб ещё ночью подсвечивается)

      Your text to link here…

      Отредактировано: Владимир Споденко~06:41 21.01.18
      #999340
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