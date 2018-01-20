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Образование

После капремонта открыт Камский строительный колледж в Набережных Челнах

  •  © prav.tatarstan.ru

В настоящее время здесь обучаются более 600 студентов по 4 специальностям. В этом году учебное заведение было капитально отремонтировано, модернизирована материально-техническая база. Так, в здании появились классы для практических занятий, оснащённые самым современным оборудованием. Свое содействие в оформлении оказали 26 предприятий-партнёров.

В колледже открыт ресурсный центр для подготовки и повышения квалификации работников ЖКХ и сферы строительства.

  •  © prav.tatarstan.ru
  •  © prav.tatarstan.ru
  •  © prav.tatarstan.ru
  •  © nabchelny.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://nabchelny.ru/news/29383

профессиональное образование, Татарстан
  • Вова-Н Вова-Н
    20.01.1818:17:09

    Ни чего не понятно. В каком городе то хоть? Кама большая, тут и Пермь и Удмуртия и Татария.

    #999236
    • Вова-Н Вова-Н
      20.01.1818:20:29

      Ага перешел по ссылке и стало понятно, что речь про Татарию, Набережные Челны.

      Надо как-то это в самой новости указать, а то не понятно.

      #999237
  • Human RS Human RS
    20.01.1818:55:00

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    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © nabchelny.ru

    •  © nabchelny.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © nabchelny.ru

    •  © nabchelny.ru

    •  © kgasu.ru

    Отредактировано: Human RS~18:56 20.01.18
    #999244
    • Вова-Н Вова-Н
      20.01.1819:50:59

      Вроде как политиков низзя тут рекламировать

      #999255
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