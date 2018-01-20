После капремонта открыт Камский строительный колледж в Набережных Челнах
В настоящее время здесь обучаются более 600 студентов по 4 специальностям. В этом году учебное заведение было капитально отремонтировано, модернизирована материально-техническая база. Так, в здании появились классы для практических занятий, оснащённые самым современным оборудованием. Свое содействие в оформлении оказали 26 предприятий-партнёров.
В колледже открыт ресурсный центр для подготовки и повышения квалификации работников ЖКХ и сферы строительства.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS!
- termometrix
- 20.01.201818:05
- 5
20.01.1818:17:09
20.01.1818:20:29
20.01.1818:55:00
20.01.1819:50:59
20.01.1820:16:09