В Буйнакском районе Дагестана ввели в эксплуатацию новый тепличный комплекс

В селении Кафыр-Кумух Буйнакского района Дагестана ввели в эксплуатацию тепличный комплекс. Территория ООО «Агромикс» занимает более двух гектаров земли. Здесь в закрытом грунте выращиваются томаты, первый урожай ожидается уже через два месяца. Планируется, что урожайность составит более 30 кг с одного квадратного метра. По приблизительным подсчетам объем будущей продукции будет составлять не менее 500-600 тонн овощей в год.

За последние годы площадь крупных тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в Дагестане достигла 200 гектаров. По итогам 2017 года сбор овощей защищенного грунта превысил 16 тыс. тонн.

По словам руководителя тепличного хозяйства ООО «Агромикс» Темурлана Тонаева, долговечность и надежность теплиц, произведенных в Нидерландах, подтверждена их многолетней успешной эксплуатацией в Европе и далеко за ее пределами. Именно голландские теплицы используются в промышленных масштабах и превосходят конкурентов в плане энергосбережения, урожайности и по многим другим технико-экономическим показателям.

«В данной теплице предусмотрены максимальная светопропускная способность, современное энергосберегающее оборудование, индивидуальный расчет нагрузок на каркас и фундамент, системы вентиляции, полива и отопления, с высокой эффективностью и надежностью. Все процессы здесь автоматизированы, а продукция выращивается методом малообъемной гидропоники — на субстрате из кокосовой стружки», — пояснил Тонаев.