Вот чем закончилась история с турбинами Siemens. А мы предупреждали (Время-вперёд! #275)
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/P-6jfrAKiAo
В Крыму на финишную прямую вышло строительство Симферопольской и Севастопольской пара-газовых электростанций. Тех самых из-за которых в прошлом году разразился международный скандал с компанией Siemens. В этом выпуске расскажем о том, чем закончилось дело и не только об этом.
- Евгений Супер
- 21.01.201820:20
- 12
21.01.1821:00:40
21.01.1821:17:57
21.01.1821:55:00
21.01.1821:56:06
22.01.1800:40:45
22.01.1806:47:59
22.01.1802:03:57
22.01.1802:20:31
22.01.1806:53:03
22.01.1804:31:53
22.01.1807:01:53
22.01.1807:50:01