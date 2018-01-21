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Вот чем закончилась история с турбинами Siemens. А мы предупреждали (Время-вперёд! #275)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/P-6jfrAKiAo

В Крыму на финишную прямую вышло строительство Симферопольской и Севастопольской пара-газовых электростанций. Тех самых из-за которых в прошлом году разразился международный скандал с компанией Siemens. В этом выпуске расскажем о том, чем закончилось дело и не только об этом.

http://www.время-вперед.рф/

экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара Инженер2015
    21.01.1821:00:40

    Идея с распространением контента через Яндекс.Дзен хорошая    

    Ведь контент у Вас отличный и главное донести его широкой аудитории используя различные пути

    #999514
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.01.1821:55:00

    История с «Сименсом» закончилась закономерно. Компания сделала «Всё возможное»    

    Так же будет и с Крымом.

    Спасибо за выпуск.

    #999518
    • Евгений Супер
      21.01.1821:56:06

         

      #999519
    • Нет аватара KapitanBlad
      22.01.1800:40:45

      Таки да. Это ШОУ с судами сильно похоже на игру в поддавки, с единственной целью прикрыть Симкенсу задницу.

      #999543
      • Нет аватара Tula
        22.01.1806:47:59

        Это сразу было понятно. Как там у классиков про капиталиста и прибыль? В итоге вроде как и внешние приличия соблюдены, и турбины на месте.

        #999569
  • pticekrolik pticekrolik
    22.01.1802:03:57

    Кто-то из сименсовского руководства хорошо высказался в том смысле, что после того, как Сименс в России благополучно пережил две мировые войны и четыре революции, пугать ежа голым задом несколько наивно    

    #999552
  • Артём Переев Артём Переев
    22.01.1802:20:31

    Как раз таки истории с санкциями обнажила проблемы России о которых раньше не задумывались.Китайский укладчик с китайским проводом для энергомоста,Турбины и генераторы из Германии,кривлянья банков что бы избежать санкций.Ладно хоть в оборонке порядок скоро(относительно) наведут

    #999553
    • Нет аватара Tula
      22.01.1806:53:03

      Что, были какие-то проблемы с китайским кабелеукладчиком? И не с проводом,а с КАБЕЛЕМ. Турбины у России есть и свои, пусть пока и не такой мощности.

      Основная проблема с Крымом — воровство местных царьков, беспрецедентное даже по нашим меркам. Но пока она нерешаема, к сожалению.

      #999570
  • SergeySeverny SergeySeverny
    22.01.1804:31:53

    выпуск замечательный! спасибо! дед вообще уникальный! соль земли русской!

    #999557
    • Нет аватара Tula
      22.01.1807:01:53

      На таких дедах Россия держится. Пока держится.

      Вы бы лучше задумались об «оптимизации» российского здравоохранения, когда сельское население, по сути, лишили медицинской помощи как таковой, позакрывав кучу больниц. Вот это как раз и есть показатель истинного отношения нашей власти к людям, это и есть настоящее «сделано у нас». Вот именно в этом направлении мы и движемся. И такая агитация работает получше бравурных видеороликов, только совсем в другую сторону. А что делать жителям тех сел, где таких дедов нет? Сразу помереть, чтоб государство на их пенсию не тратилось?

      Отредактировано: Tula~07:03 22.01.18
      #999572
      • Нет аватара brat_po_razumu
        22.01.1807:50:01

        Здравоохранение стало несравнимо лучше, чем в 1950-ые, 1960-ые, 1970-ые, 1980-ые, 1990-ые, 2000-ые гг.

        Не так ли? Кто попытается сказать, что это не так — пусть обоснует.

        #999577
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