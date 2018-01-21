Вот чем закончилась история с турбинами Siemens. А мы предупреждали (Время-вперёд! #275)

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В Крыму на финишную прямую вышло строительство Симферопольской и Севастопольской пара-газовых электростанций. Тех самых из-за которых в прошлом году разразился международный скандал с компанией Siemens. В этом выпуске расскажем о том, чем закончилось дело и не только об этом.