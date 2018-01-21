«ЗапСибНефтехим» в декабре 2017 года
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В работах на площадке задействовано 21 099 строителей.
В возведении комплекса используется 1084 единицы строительной техники.
Численность операционного блока (в штате «ЗапСибНефтехима» и в штате «СИБУР Тобольска») в декабре составила 887 человек. Они осуществляют контроль и прием оборудования, выполняют экспертизу документации, подготовку и планирование пуско-наладочных работ.
Площадь строительной площадки — 460 га. На этой территории можно разместить 12 Крымских автомобильных мостов.
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