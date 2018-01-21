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Видеоблог

«ЗапСибНефтехим» в декабре 2017 года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6-7E0rqmn6Y

В работах на площадке задействовано 21 099 строителей.

В возведении комплекса используется 1084 единицы строительной техники.

Численность операционного блока (в штате «ЗапСибНефтехима» и в штате «СИБУР Тобольска») в декабре составила 887 человек. Они осуществляют контроль и прием оборудования, выполняют экспертизу документации, подготовку и планирование пуско-наладочных работ.

Площадь строительной площадки — 460 га. На этой территории можно разместить 12 Крымских автомобильных мостов.

https://www.sibur.ru/zsn/press-center/news/zapsibneftekhim-v-dekabre-2017-goda/

Запсибнефтехим, строительство
  • Human RS Human RS
    21.01.1823:49:04

    Вроде публиковалось уже более свежее видео - за январь.

    #999539
    • Нет аватара termometrix
      21.01.1823:53:28

      Новость на сайте Сибура опубликована 19 январе н.г.

      Отредактировано: termometrix~23:53 21.01.18
      #999541
  • Keller Keller
    22.01.1809:25:29

    К чему тут «12 Крымских мостов»? сложность сооружения на земле и на воде разные как бы. И теперь всё будем в мостах мерить? Ох уж эти «мэнеджеры» )

    #999598
    • Danila Romanov Danila Romanov
      22.01.1813:37:13

      Так сравнивают занимаемую площадь. В прошлых видео сравнивали с футбольными полями, библиотеками и т. д.

      #999693
      • Keller Keller
        22.01.1814:01:09

        Вот вы правда читаете и не анализируете? Длина автомобильного моста 17 км. 4 полосная дорога, минимум 15 м. по нормативу, вычисляем площадь = 25.5 Га. множим на 12 количество заявленных мостов, получаем примерно 306 Га, тут заявлено же 460 Га ! …

        Нет ну если вам приятна мысль о 12 мостах, можно и в попугаях конечно измерять)

        #999703
  • Комментарий удален
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