«ЗапСибНефтехим» в декабре 2017 года

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В работах на площадке задействовано 21 099 строителей.

В возведении комплекса используется 1084 единицы строительной техники.

Численность операционного блока (в штате «ЗапСибНефтехима» и в штате «СИБУР Тобольска») в декабре составила 887 человек. Они осуществляют контроль и прием оборудования, выполняют экспертизу документации, подготовку и планирование пуско-наладочных работ.

Площадь строительной площадки — 460 га. На этой территории можно разместить 12 Крымских автомобильных мостов.