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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь заложила киль четвертой баржи для ООО «Пола Райз»

  •  © osy.ru

19 января на Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля четвертой несамоходной наливной баржи (строительтный № 4104) проекта ROB20, строящейся по заказу ООО «Пола Райз» (г. Санкт-Петербург).

Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610С и выше, основной груз — мазут.

Проект разработан ООО «Морское инженерное бюро».

Контракт на строительство барж был заключен 31 октября 2017 года.

Суда планируется построить и передать заказчику в первой половине 2018 года.

http://www.osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-zalozhila-kil-chetvertoy-barzhi-dlya-ooo-pola-rayz

Нижегородская обл, Навашино, Окская судоверфь, баржа, ROB20
  • Вова-Н Вова-Н
    22.01.1807:58:16

    Новости плюс, но всё же «заложила киль четвертой баржи"

    как-то звучит странно, учитывая, что и киля собственно нет. На фото сегмент днища которое по форме плоскодонное.

    #999579
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.01.1808:12:39

      Центральная килевая балка все равно просто обязана быть    

      Киль — это никакой-то там нарост или чо еще снизу. Это часть продольного набора судна

      Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна и обеспечения устойчивости.

      #999581
      • Вова-Н Вова-Н
        22.01.1808:17:47

        Ну это когда в старину от него шли шпангоуты (вспомним кадры фильма про то как царь Петр корабли строил).

        •  © Фото из открытых источников

        В данном же случае нет киля, во всяком случае в его истинном смысле. Повторюсь конструкция плоскодонная.

        А про киль тут уж можно говорить только образно, отдавая дань традициям, но по факту киля нет.

        Отредактировано: Вова-Н~08:21 22.01.18
        #999583
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          22.01.1808:24:28

          Ну это когда в старину от него шли шпангоуты

          Они и сейчас идут от него    

          В данном же случае нет киля, во всяком случае в его истинном смысле.

          Как раз в истинном он есть. Его нет в обывательском смысле    

          Повторюсь конструкция плоскодонная.

          Это ничего не меняет. Повторю первое предложение определения:

          Киль — нижняя балка или балки

          Килевая балка может быть не одна, но она обязана быть хотя бы одна. Или больше. Это часть продольного набора судна

          #999584
        • Герман Мальцев Герман Мальцев
          22.01.1809:06:59

          Хоть образно, хоть нет.

          Киль 1. морск. продольный брус, служащий основанием нижней части корабельного корпуса.

          И восходит просто к слову КоЛ.

          о есть заложили Киль означает — Заложили первый основной брус в основание корабля.

          Ясно что в современных кораблях вообще нет никаких колов. Так что по сути все детали сейчас назывются фигурально.

          #999592
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            22.01.1809:16:58

            Нет. Это часть продольного набора судна, который состоить из форштевня, ахтерштевня, киля, стрингеров и ватервейса. Поперечно они соединены флорами и шпангоутами

            Набор корпуса

            Продольный набор

            Поперечный набор

            Под набором корпуса понимается система жёстко связанных между собой продольных, поперечных и вертикальных балок различной конструкции, к которым крепятся наружная обшивка и настил палубы. Основной продольной связью набора корпуса является киль — стальная балка или прочная коробка, проходящая вдоль корпуса по его диаметральной плоскости.

            Различают три системы набора корпуса (в зависимости от направления главных балок относительно корабля):

            поперечная;

            продольная;

            продольно-поперечная (или бракетная[2]), которая в свою очередь делится на:

            смешанную — расстояния между продольными и поперечными балками примерно равны;

            комбинированную — днище и палубы выполняются по продольной системе, а борта по поперечной.

            Первая система используется при строительстве небольших морских судов, вторая — при строительстве нефтеналивных судов, последняя — при строительстве военных кораблей и крупных морских судов[3].

            При использовании поперечной системы набора балки главного направления идут поперёк корабля. Они состоят из шпангоутов по бортам (2),[4] флоров (6) по днищу и бимсов (1) под палубой. Шпация, или расстояние между осями двух соседних шпангоутов, при подобной системе набора составляет 45-60 см. Число продольных балок, используемых при поперечной системе набора и выступающих в роли перекрёстных связей, невелико и обычно не превышает 3-5 (вертикальный киль (12), стрингера)[3].

            В продольной системе набора главные (неразрезные) балки проходят вдоль корабля и состоят из большого числа стрингеров, идущих непрерывно по днищу (3) и бортам (11), продольных бимсов под палубами, большого количества простых продольных балок, расположенных по днищу, бортам и верхней палубе (между стрингерами и продольными бимсами). При этой системе набора шпангоуты делаются из мощных рам со шпацией 1,5—2,5 м, разрезанных в местах пересечения с продольными связями.

            При смешанной системе набора днище и палуба изготовляются по продольной системе, а борта и оконечности по поперечной[3].

            Набор днища

            Набор днища состоит из взаимно пересекающихся продольных (киль, днищевые стрингеры) и поперечных связей (флоры). Основной продольной связью днищевого набора является киль, который проходит по всей длине корабля, совпадая с его диаметральной плоскостью. В оконечностях корабля киль соединяется со штевнями: с форштевнем — в носовой оконечности и с ахтерштевнем — в кормовой[5].

            Днищевые стрингеры представляют собой продольные балки, идущие параллельно килю, и вместе с ним обеспечивающие продольную прочность корпуса.

            Флоры представляют собой поперечные балки, часть шпангоутной рамы. На кораблях с двойным дном флоры бывают непроницаемыми (выполненными из сплошных листов) и проницаемыми (имеющими вырезы для облегчения веса)[5].

            Набор борта

            Набор борта состоит из бортовых стрингеров и шпангоутов. Для уменьшения размаха корабля при бортовой качке к бортам приделываются боковые кили различных конструкций. Они выполняют также роль продольных связей и, как правило, по ширине не выходят за габариты корпуса[5].

            В месте соединения борта и палубы проходит продольная внутренняя балка — ватервейс. Для защиты корпуса от касания причала, пала, другого судна или предмета снаружи вдоль борта может устанавливаться привальный брус (один или несколько параллельно). В зависимости от конструкции, привальные брусья могут придавать корпусу дополнительную жесткость.

            Набор палубы

            Основная статья: Палуба

            Набор палубы состоит из системы пересекающихся поперечных (идущих от борта к борту) и продольных бимсов, карлингсов и полубимсов. Для придания жесткости палубным закрытиям (люки, горловины) вокруг них под палубами ставят продольные, поперечные, или кольцевые балки (карлингсы).[6] Полубимсами называют бимсы, которые идут не по всей ширине корпуса, а от борта до карлингса трюма, люка или шахты. Если на палубе располагаются тяжёлые местные грузы (артиллерия, палубные механизмы и т. п.), то под ними в межпалубных пространствах ставят постоянные или съёмные пиллерсы (вертикальные стойки). Для сообщения с теми из помещений, которые располагаются ниже палуб, в палубах делаются отверстия — люки (круглой, овальной или прямоугольной формы)[5]. Для того чтобы в люки не попадала вода, люки по их периметру над палубой окаймляются водонепроницаемыми листами (комингсами) и закрываются крышками. Крышки люков имеют задрайки и уплотнения (для обеспечения водонепроницаемости). Движение экипажа корабля через люки осуществляется при помощи наклонных или вертикальных трапов. Первые имеют поручни, вторые, как правило, устанавливаются в шахтах, у выходов из машинно-котельных отделений (МКО) и погребов боезапасов[7].

            вот теперь всю эту хрень (а в тексте есть подсказки на некоторое) найдите на этой картинке

            •  © upload.wikimedia.org

            #999594
  • A_SEVER A_SEVER
    22.01.1808:52:19

    Помню меня как-то спрашивали, как во времена СССР выглядели наши судостроительные заводы. Вот тут хороший пример!    

    #999589
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