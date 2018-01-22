Окская судоверфь заложила киль четвертой баржи для ООО «Пола Райз»
19 января на Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля четвертой несамоходной наливной баржи (строительтный № 4104) проекта ROB20, строящейся по заказу ООО «Пола Райз» (г. Санкт-Петербург).
Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610С и выше, основной груз — мазут.
Проект разработан ООО «Морское инженерное бюро».
Контракт на строительство барж был заключен 31 октября 2017 года.
Суда планируется построить и передать заказчику в первой половине 2018 года.
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