Ещё не открытые стадионы ЧМ-2018: в каком они состоянии сейчас
Застройщики торопятся завершить все работы на аренах, где пройдут матчи мундиаля-2018.
«Чемпионат» рассказывает, каким стадионам требуется доработка.
Остаётся пять с половиной месяцев до старта ЧМ-2018. Гостей со всего света должны принять 11 городов на 12 спортивных аренах. Изначально сообщалось, что все объекты должны быть готовы к сдаче в эксплуатацию к декабрю 2017 года, но срок продлили до 1 апреля 2018-го.
На данный момент функционируют только пять стадионов: «Лужники», «Спартак», «Казань Арена», «Фишт» и «Санкт-Петербург». По требованию ФИФА на каждой спортивной арене перед стартом мундиаля должно пройти не менее трёх тестовых соревнований. Разбираемся, на какой стадии строительства и готовности находятся остальные стадионы ЧМ-2018.
«Екатеринбург-Арена»
Строители «Екатеринбург-Арены» успели уложиться в назначенный срок и к Новому году завершили возведение стадиона, рассчитанного на 35 тысяч зрителей. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии, и теперь предстоит ввод стадиона в эксплуатацию и облагораживание территории вокруг него. Первый тестовый матч запланирован на 1 апреля.
Тестовые матчи: «Урал» — «Рубин» (1 апреля), «Урал» — «Спартак» (15 апреля), «Урал» — «Амкар» (6 мая).
«Ростов-Арена»
На «Ростов-Арене» завершили работу по строительству стадиона и ждут заключения о соответствии. Продолжается косметический ремонт, устанавливаются 45 000 кресел, проводится монтаж электроснабжения и тестирование медиафасада. Есть небольшие трудности в подготовке территории вокруг стадиона к назначенному сроку. По данным местных СМИ, подрядчик просит дать время до конца апреля. Тем не менее первый тестовый матч запланирован на 15 апреля 2018 года.
Тестовые матчи: «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (15 апреля), а также 29 апреля и 13 мая — соперники уточняются.
Стадион «Калининград»
Завершён финальный этап подготовки футбольного поля на стадионе «Калининград». Газон прошили полимерным волокном и защитили на зиму специальным покрытием. Продолжаются работы по отделке стадиона. Сдача объекта и введение в эксплуатацию намечены на начало февраля.
Тестовый матч: гендиректор ФК «Балтика» Теймураз Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым рассказал, что открытие стадиона состоится 22 марта матчем местной команды с немецким «Шальке». «Нам самим очень интересно сыграть в матче против команды такого уровня. Что касается приезда немецкой команды основным составом, то матч выпадает на даты товарищеских матчей. Поэтому к нам приедут все те, кто не поедет в свои национальные сборные. Помимо матча с „Шальке“ на этом стадионе у нас будет ещё две игры в рамках ФНЛ против „Химок“ и „Крыльев Советов“, — сказал Лепсая.
Стадион „Нижний Новгород“
В Нижнем Новгороде завершена отделка фасада стадиона, установлены системы звукоусиления. К концу января планируется завершение всех строительных работ. После этого стадион будут приводить в порядок внутри и займутся облагораживанием территории вокруг. Первый тестовый матч пройдёт 15 апреля, но рабочая группа стадиона хочет попробовать провести культмассовые мероприятия для горожан ещё раньше.
Тестовый матч: „Олимпиец“ — „Зенит-2“ (15 апреля).
„Волгоград-Арена“
В начале декабря со стройки „Волгоград-Арены“ пришли печальные вести: погиб рабочий при эксплуатации автомобильного гидравлического подъёмника. А позднее правительство РФ перенесло срок сдачи стадиона до апреля: на достройку объекта выделено дополнительно 482 млн рублей. На стадионе „Волгоград арена“ завершены монтажно-строительные работы, сейчас проводится внутренняя отделка.
Тестовые матчи: „Ротор“ — „Луч-Энергия“ (21 апреля), „Ротор“ — „Крылья Советов“ (2 мая), Юношеская сборная России — юношеская сборная Германии (игроки не старше 18 лет) (8 мая). Финал Кубка России (9 мая).
„Мордовия-Арена“
На стадионе „Мордовия арена“ вовсю идёт отделка фасада. Проводятся отделочные работы, устанавливаются зрительские кресла. Газон переведён в зимний режим. Посмотреть, как сейчас выглядит арена внутри, можно на видео:
Тестовый матч: 21 апреля (соперник уточняется).
„Самара-Арена“
Состояние „Самара-Арены“ вызывает немало споров. Болельщики на днях выложили в социальные сети фотографии с трещинами внутри стадиона, однако подрядчик „ПСО Казань“ поспешил развеять опасения."Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D», — заявила «Коммерсанту» представитель пресс-службы компании Светлана Брайловская.
Только-только начались работы по возведению парника над футбольном полем, укладывать газон планируют в марте. Ведутся работы по монтажу кровли и купола стадиона, утепляются подтрибунные помещения. Строители и агрономы должны успеть сдать стадион в срок.
Тестовые матчи: «Крылья Советов» — «Спартак-2» (7 апреля), «Крылья Советов» — «Факел» (28 апреля), «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая).
https://www.championat.co...foto-testovye-matchi.html
фото: Спорт-Ин, sinara-development.ru, kp.ru, vk.com/stadionvolgograd, vk.com/samaraarena, vk.com/pilatyev, vk.com/saransk2018, instagram.com/_afonyav_, dozor (ssc)
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