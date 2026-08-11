При поддержке «Роснефти» в Башкортостане открылся многофункциональный стадион
В селе Толбазы Аургазинского района Башкирии торжественно открыли многофункциональный стадион «Аургазы‑Арена». Масштабное спортивное сооружение возведено при поддержке «Башнефти», входящей в состав «Роснефти».
Презентация спортивного объекта прошла на минувшей неделе в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и спортивного фестиваля «Сила. Единство. Семья».
Несомненно, новый стадион станет важной частью социальной инфраструктуры района: теперь жителям всех возрастов доступны самые широкие возможности для занятий физической культурой и спортом. Спорткомплекс площадью почти два гектара включает полноразмерное футбольное поле с современным искусственным покрытием и тренировочной зоной, беговые дорожки со специальным травмобезопасным покрытием, площадки для баскетбола и пляжного волейбола.
Зимой одна из площадок будет функционировать как хоккейная коробка. Для комфорта зрителей — крытая трибуна на пятьсот человек, которая позволит проводить на стадионе районные спортивные турниры и массовые праздники. В здании расположены командные раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медицинский пункт, комментаторская, холл для болельщиков, а также пункт проката инвентаря с услугами заточки коньков и проката велосипедов.
Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда. Также на территории комплекса оборудован сектор для легкоатлетических дисциплин, включая сектор для тройного прыжка с песчаным покрытием. Для любителей занятий физкультурой на свежем воздухе обустроена зона с уличными тренажёрами, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию. Стадион станет точкой притяжения для более чем десяти тысяч человек: жителей села Толбазы и ближайших населенных пунктов. Для автотранспорта посетителей обустроена стоянка на сто машино-мест.
Справка:
За последние пять лет при поддержке «Башнефти» в Башкортостане реализован ряд крупных спортивных проектов. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс «Заряд» в Благовещенске с 25 метровым бассейном, универсальными спортивными залами и скалодромом, реконструированный стадион «Спартак» в Туймазах, ледовые дворцы в Октябрьском и Кумертау, современный скейт парк в Дюртюлях, а также ФОК «Жемчужина» в селе Булгаково. Эти объекты существенно укрепили спортивную инфраструктуру республики и обеспечивают регулярные занятия спортом для десятков тысяч жителей региона.
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