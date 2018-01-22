Пензенский токарный станок отправили в Ирландию





© riapo.ru

Токарный станок пензенской компании «СтанкоМашСтрой» отправлен заказчику из Ирландии.

Контракт на поставку универсального токарного станка СТ 16к25С был заключен в октябре прошлого года. Представители Ирландии заинтересовались пензенским оборудованием на международной выставке металлообрабатывающего оборудования EMO в Германии.

На токарный станок с расстоянием между центрами в 2000 мм был установлен стальной трехкулачковый патрон диаметром 315 мм повышенной степени точности собственного производства «СтанкоМашСтрой». Кроме того, данная модель имеет увеличенный шпиндель диаметром 105 мм, быстросменный резцедержатель системы MultiFix и устройство цифровой индикации.

Компания «СтанкоМашСтрой» — современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. На производственных площадях компании осуществляется сборка оборудования различной категории: от простых механических станков (аналогов 16к20) до высокоточных обрабатывающих центров VTM.