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Экспорт

Пензенский токарный станок отправили в Ирландию

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Токарный станок пензенской компании «СтанкоМашСтрой» отправлен заказчику из Ирландии.

Контракт на поставку универсального токарного станка СТ 16к25С был заключен в октябре прошлого года. Представители Ирландии заинтересовались пензенским оборудованием на международной выставке металлообрабатывающего оборудования EMO в Германии.

На токарный станок с расстоянием между центрами в 2000 мм был установлен стальной трехкулачковый патрон диаметром 315 мм повышенной степени точности собственного производства «СтанкоМашСтрой». Кроме того, данная модель имеет увеличенный шпиндель диаметром 105 мм, быстросменный резцедержатель системы MultiFix и устройство цифровой индикации.

Компания «СтанкоМашСтрой» — современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. На производственных площадях компании осуществляется сборка оборудования различной категории: от простых механических станков (аналогов 16к20) до высокоточных обрабатывающих центров VTM.

https://riapo.ru/penza/society/penzenskiy_stanok_otgruzili_irlandiyu/

Пензенская область, станкостроение, экспорт, Ирландия
  • Вова-Н Вова-Н
    22.01.1821:44:11

    трехкулачковый патрон диаметром 315 мм повышенной степени точности собственного производства

    Впервые слышу про русские патроны, раньше были белорусские, но когда у них качество стало ниже плинтуса все перешли (на отечественных станках) на польские бизоны.

    В целом по теме — продажа 1 простого универсального станка конечно же не достижение. Но это наверное знаковое событие для конкретного производителя. Так сказать новый уровень.

    #999850
    • CryNet CryNet
      22.01.1823:21:22

      Да, восстанавливается станкостроение потихоньку. Это радует.

      #999883
  • Михаил Постников
    22.01.1823:26:50

    Даже с 1 станком, открыть для себя новый рынок всегда хорошо.

    Тут поздравляю. Уверен будет еще.

    #999885
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      23.01.1809:07:44

      Интересно, как СМС оказался на выставке? Насколько нашим производителям в реальности помогает экспортный центр Фрадкова мл? Экспортировать-то есть что, да опыта по продвижению нет никакого.

      #999963
  • Нет аватара alex_uns
    23.01.1800:10:54

    Молодцы.

    Модель 16к20 идет ведь из СССР. Но советские модели и эта новая модель для Ирландии — это уже большая разница.

    Новое по сравнению со старыми моделями 16к20:

    — увеличили расстояние между центрами до 2 метров (новая станина, ее, вернее точность ее изготовления, следует рассматривать с информацией о применении патрона повышенной точности. скорее всего над станиной в этом плане тоже неплохо поработали);

    — применили патроны повышенной точности (идут на увеличение точности обработки и при этом на деталях уже большей длины);

    — применили цифровую индикацию — упрощение работы на станке.

    Ну и поставили не куда-нибудь, а в Ирландию, то есть фактически в Англию. Это дорогого стоит!

    Так что я считаю, что это успех СтанкоМашСтрой-я

    Отредактировано: alex_uns~00:28 23.01.18
    #999903
  • Е.Юрий Е.Юрий
    23.01.1802:01:41

             

    #999919
    • Комментарий удален
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