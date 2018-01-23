Ростех поставил Индии металлургическое оборудование на 37 млн долларов

Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт», структура Госкорпорации Ростех, завершило в 2017 году реализацию двух проектов в интересах металлургической промышленности Индии. В рамках контрактов индийским партнерам поставлено новое агломерационное оборудование для чугунолитейных производств и выполнены работы по модернизации существующего оборудования на общую сумму более 37 млн долларов.

В интересах сталелитейной компании Vizag Steel построена новая агломашина мощностью 3,6 млн т агломерата в год для завода в Вишакхапатнаме. Для государственной сталелитейной компании SAIL модернизирована агломашина в Бокаро, поставленная в Индию из СССР еще в 1970-х годах. Оборудование предназначено для получения агломерата, используемого в производстве чугуна.

В настоящий момент оборудование подтвердило свои производственные характеристики и введено в эксплуатацию. От индийской стороны получены сертификаты окончательной приемки работ по обоим контрактам.

«Успешная реализация „Тяжпромэкспортом“ проектов по развитию флагманов индийской металлургии, заводов компаний Vizag Steel и SAIL — значимый шаг в нашем сотрудничестве в области тяжелой промышленности и инфраструктурных проектов. Нам есть что еще предложить индийской стороне. В частности, запуск одностадийного производства чугуна по российской технологии „Ромелт“ с использованием бедных руд и энергетических углей», — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

Строительство агломашины № 3 для Vizag Steel в Вишакхапатнаме осуществлялось в рамках проекта расширения завода с увеличением мощности до 6,3 млн т стали в год. В объем работ входила поставка основного технологического оборудования, строительство, монтаж, испытания оборудования, сдача объекта в эксплуатацию, а также обучение персонала.

Модернизация агломашины № 1 для компании SAIL в Бокаро была направлена на повышение производительности существующего оборудования. Агломерационная фабрика завода в Бокаро включает три российские агломашины, поставленные «Тяжпромэкспортом» и введенные в эксплуатацию в 1972, 1977 и 1982 годах.

За более чем 60 лет работы «Тяжпромэкспорт» ввел в эксплуатацию 23 объекта в Индии (больше, чем в любой другой стране мира) на крупнейших металлургических заводах в Бхилаи, Бокаро, Вишакхапатнаме, Роуркеле и Дургапуре.