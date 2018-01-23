Новый спортивный комплекс открыт в Московской области

Новый спорткомплекс открыли в посёлке городского типа Поварово Солнечногорского района Московской области. Он предназначен для тренировок и соревнований по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, мини-футбол, пауэрлифтингу, единоборствам.

ФОК построен по программе софинансирования «Спорт Подмосковья», согласно которой муниципалитет оплачивал только 15% процентов от общей стоимости комплекса, которая составила 164,5 млн рублей.

Кроме упомянутых видов спорта, здесь будут работать секции дзюдо под руководством заслуженного тренера СССР и РФ Юрия Хорькова, самбо, шахмат, спортивной аэробики, йоге, пилатеса, а также общеоздоровительные мероприятия. Новому спорткомплексу присвоят имя двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, жителя Поварово Бориса Михайлова.

Площадь нового спорткомплекса — более 3 тысяч квадратных метров, в нем разместились универсальный спортивный зал с трибунами на 210 мест, залы с тренажерами и для аэробики. Все оснащены современным инвентарем и оборудованием. Есть медицинский кабинет, раздевалки, душевые, гардероб и буфет. Учтены условия для передвижения маломобильных групп населения.