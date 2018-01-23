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Информационные технологии

«Тракторные заводы» разработали комплекс агротелематики

  •  © Фото из открытых источников

Группа инновационных разработок Концерна «Тракторные заводы» разработала «Программно-аппаратный комплекс «Телематика АГРО», предназначенный для мониторинга работы сельскохозяйственной техники в режиме реального времени — сообщает пресс-служба концерна.

Комплекс агротелематики основан на аппаратных и программных средствах удаленного контроля и диагностики, который позволяет организовать удаленное управление техническим парком.

Система позволяет отслеживать состояние основных систем двигателя, расход топлива, планировать и вести оперативный учет сельскохозяйственных работ, а также проводить мониторинг химического состава почвы.

За счет этого достигается качественно новый уровень управления, что позволяет значительно оптимизировать процессы, уменьшить риски аварийных ситуаций и влияние человеческого фактора. Комплекс позволяет организовать автоматизированный контроль в реальном времени за машинами на всей территории страны и за её пределами.

Комплекс «Телематика АГРО» получил высокую оценку на «VII Национальной научно-технической конференции СоюзМаш» — проект признан лучшим в направлении «Технология транспортных систем и тракторное, сельскохозяйственное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение».


тракторные заводы, агромаш
  • Нет аватара termometrix
    23.01.1816:33:22

       

    Повышение наукоемкости сельхозтехники и прцессов АПК безусловно положительная новость.

    Отредактировано: termometrix~17:16 23.01.18
    #1000118
    • Антон Никитин Антон Никитин
      23.01.1820:08:50

      Уважаемые старожилы проекта!

      Пожалуйста, расскажите, есть ли перспективы возрождения Чебоксарского тракторного завода?

      Заранее благодарен!

      #1000186
      • rvk rvk
        23.01.1820:10:45

        В смысле? Какого возрождения? я там был трижды, завод прекрасно работает.

        #1000188
        • Антон Никитин Антон Никитин
          23.01.1820:20:04

          Вы не могли мы рассказать подробнее про результаты работы? Насколько я знаю, это некогда крупное предприятие, выпускавшее десятки тракторов в месяц, за прошлый год выпустило всего несколько машин. Довольно сложно назвать это прекрасной работой. Бывшие сотрудники завода, побывавшие на предприятии, рассказывают, что в цехах нет воды и отопления. В советские годы на предприятии работало порядка 30 тыс. человек. Да, тогда задачи были другие и экономика была другая, но всё же.

          Вопрос не праздный. Завод был одним из градообразующих предприятий. От интенсивности его работы в значительной степени зависит экономическая ситуация в регионе.

          Отредактировано: Антон Никитин~20:20 23.01.18
          #1000191
          • rvk rvk
            23.01.1820:47:10

            Дело в том, что завод полностью модернезирован, закуплено новейшее оборудование, лучшие обрабатывающие центры. Поэтому сегодня большая часть цехов пустая, такие площади просто уже не нужны. При этом, когда я там был, завод производил примерно столько же продукции, сколько и в советское время, а литейное производство намного больше чем в советское время. Но, если раньше завод производил по сути одну модель бульдозера, то сегодня завод производит несколько моделей бульдозеров, экскаваторы, зерноуборочные комбайны. К тому же завод производит трансмиссии и кабины для всех заводов Концерна. Конечно сегодня не нужно 30 тыс. человек, так как современные обрабатывающие центры значительно увеличили производительность труда.

            Я слышал что последний год у Концерна были некоторые проблемы, но завод не прекращал работу, и производил технику под маркой «Четра» и «Агромаш». Трудности временные, связанные с менеджментом, главное что завод прошел глобальную модернизацию, там создано очень современное производство, при этом модернизированы не только линии, но и, например, очистные сооружения, сегодня завод практически не выбрасывает вредных веществ в атмосферу.

            Более подробно о заводе я рассказал здесь

             https://sdelanounas.ru/blogs/40801/ 

             https://sdelanounas.ru/blogs/46972/ 

             https://sdelanounas.ru/blogs/47355/ 

            #1000203
          • rvk rvk
            23.01.1820:51:50

            Судя по всему завод работает

            Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен на следующих предприятиях: АО «Петербургский тракторный завод» — (+14,4%), ООО «Джон Дир Русь» — (+39,8%), ООО «КЗ «Ростсельмаш» (рост в 17,6 раза), ООО «ТД ХТЗ «Белгород» — (рост в 3,1 раза), Филиал «Алтайский» АО «Петербургский тракторный завод» — (+42,2%), ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» — (рост в 2,2 раза), ООО «НПО «Мехинструмент» — (+8,2%), ОАО «ГОЛАЗ» — (рост в 2,7 раза), ОАО «Промтрактор" — (рост в 2,2 раза), ООО «ДСТ-Урал» — (+32,7%), ЗАО «Агротехмаш» — (+2,9%), ООО «Челябинский завод промышленных тракторов» — (+15,4%), ООО «Онежский тракторный завод» -. (+11,1%).

            Это за 9 месяцев прошлого года

            #1000207
            • Антон Никитин Антон Никитин
              23.01.1822:02:40

              Большое спасибо за информацию! Отрадно слышать! Будем надеяться на дальнейший рост производства!

              #1000236
              • rvk rvk
                23.01.1822:06:32

                Несмотря на объявленную процедуру банкротства ряда предприятий концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаила Болотина и Альберта Бакова, ключевой кредитор концерна ВЭБ не намерен закрывать заводы, по крайней мере гражданского дивизиона. В планах ВЭБа «поднять производство», отдав с декабря и гражданский дивизион в управление «Ростеху», который уже управляет оборонными активами КТЗ. В «Ростехе» считают ситуацию сложной, но в перспективе высоко оценивают потенциал чебоксарского кластера КТЗ.

                 https://www.kommersant.ru/doc/3462026 

                Гордитесь, у вас прекрасный современный завод, выпускающий превосходную технику. Покатался на бульдозере Четра Т40, до сих пор под впечатлением    

                #1000239
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    23.01.1822:52:31

    Ничего,заработает КТЗ — никуда не денется!Ростех эффективно управляет своими предприятиями и не даст пропасть!Об этом красноречиво свидетельствует постоянный рост промышленного производства на предприятиях,управляемых им!Ссылки не буду кидать специально — пусть каждый сам найдет и убедится лично!

    #1000261
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