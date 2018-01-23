«Тракторные заводы» разработали комплекс агротелематики

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Группа инновационных разработок Концерна «Тракторные заводы» разработала «Программно-аппаратный комплекс «Телематика АГРО», предназначенный для мониторинга работы сельскохозяйственной техники в режиме реального времени — сообщает пресс-служба концерна.

Комплекс агротелематики основан на аппаратных и программных средствах удаленного контроля и диагностики, который позволяет организовать удаленное управление техническим парком.

Система позволяет отслеживать состояние основных систем двигателя, расход топлива, планировать и вести оперативный учет сельскохозяйственных работ, а также проводить мониторинг химического состава почвы.

За счет этого достигается качественно новый уровень управления, что позволяет значительно оптимизировать процессы, уменьшить риски аварийных ситуаций и влияние человеческого фактора. Комплекс позволяет организовать автоматизированный контроль в реальном времени за машинами на всей территории страны и за её пределами.

Комплекс «Телематика АГРО» получил высокую оценку на «VII Национальной научно-технической конференции СоюзМаш» — проект признан лучшим в направлении «Технология транспортных систем и тракторное, сельскохозяйственное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение».