На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершена установка парогенераторов

В здании реактора второго энергоблока Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генподрядчик сооружения — группа компаний ASE — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») специалисты завершили установку четырёх парогенераторов на штатные места.

Каждый из них в длину 15 метров, диаметр — 4 метра, а вес каждого свыше 320 тонн.

«Установка всех парогенераторов позволяет специалистам начать этап подготовки к сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблока», — отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Медяков.

По его словам, на этапе подготовки к сварке ГЦТ специалистам предстоит приварить парогенераторы к штатным опорам, выставить по осям главные циркуляционные насосы и укрупненные блоки трубопроводов ГЦТ.