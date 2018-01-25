Новый ФОК открыт в Курской области

Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион» открыт в поселке Конышевка. Пропускная способность объекта — более 50 человек в смену, работать он будет в 5 смен по 2 часа. Здесь есть тренажерный и универсальный спортзалы, залы для борьбы, групповых занятий ритмической и оздоровительной гимнастикой. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 60 мест.

Строительство ФОКа велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Из областного и муниципального бюджетов на это выделили более 93 млн рублей.

Комплекс оснащен необходимым оборудованием в соответствии с современными стандартами, уже подобраны и квалифицированные тренерские кадры. Местные жители — дети и взрослые — смогут заниматься здесь баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, теннисом, аэробикой, фитнесом, боевыми искусствами. Также будут проводиться соревнования районного и областного масштаба, планируется открыть спортивную школу.

К объектам, введенным в Курской области в прошлом году, в этом добавится ещё целый ряд социально значимых сооружений: конно-спортивная школа в Курске — первая в ЦФО, физкультурно-оздоровительный комплекс в слободе Белая. Идет строительство пяти ФОКов в приграничных районах области. Развитие спортивной инфраструктуры позволило региону довести уровень населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом до 40% - это выше, чем в среднем по стране (РФ — 34,2%).

И дело не только в статистике. Главное — здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. И прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение к себе нужно с ранних лет. Поэтому на базе ФОКа откроют детскую спортшколу.