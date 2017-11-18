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Авиация

Ту-160М «Пётр Дейнекин» и самолёт-заправщик Ил-78М-90А совершили первый полёт

  •  © Фото из открытых источников

В Казани совершил первый полёт новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М.

Самолёт с серийным № 08-04 изготовлен Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), он стал 35-м построенным бомбардировщиком Ту-160, ещё 2 экземпляра использовались для статических испытаний.

Бомбардировщик получил имя «Пётр Дейнекин» в честь Героя Российской Федерации генерала армии Петра Степановича Дейнекина, который в 1992 — 1998 годах был главкомом ВВС России.

После завершения испытаний самолёт пополнит боевой состав 121-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиаполка Дальней авиации, на вооружении которого в настоящий момент имеются 5 Ту-160М и 11 Ту-160.

  •  © Фото из открытых источников

В Ульяновске совершил первый полёт первый самолёт-заправщик Ил-78М-90А (серийный № 02-01, регистрационный № 78741), изготовленный АО «Авиастар-СП» на базе Ил-76МД-90А.

  •  © Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_np0t57Y6Pk

  •  © Фото из открытых источников

Фото Дмитрия Ромашко, Александра Гука и Армена Гаспаряна с сайта russianplanes.net


Ту-160М, Туполев, КАПО им. С.П. Горбунова, Казань, Авиастар-СП, Ил-78М-90А, ОАК, Ульяновск
  • A_SEVER A_SEVER
    25.01.1808:10:14

    Пока так:

    •  © Фото из открытых источников
    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~08:57 25.01.18
    #1000689
  • Katamaran Katamaran
    25.01.1809:58:04

    Это его выкатывали 1,5 месяца назад?

    #1000729
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1810:01:01

      Это его выкатывали 1,5 месяца назад?
      Да, это его выкатывали 2 месяца назад (18.11.17) — sdelanounas.ru/blogs/100425

      Отредактировано: A_SEVER~10:10 25.01.18
      #1000732
  • Нет аватара Инженер2015
    25.01.1810:28:06

    это производство из задела произведенных в СССР компонентов или модернизированный в ссср построенный самолет?

    #1000742
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1810:32:30

      Это новый самолёт, достроенный с использованием имевшегося производственного задела.

      #1000745
      • schwarzer schwarzer
        25.01.1820:18:21

        С советских времен оставалось 4 задела,один достроен в 2000 году,второй в 2008,этот третий.

        #1000904
        • A_SEVER A_SEVER
          25.01.1820:24:48

          этот третий
          В следующем году должны поднять 08-05, дальше пойдут новые.

          #1000908
      • schwarzer schwarzer
        25.01.1820:25:44

        Еще 4 задела по Ту-22 ждут своего часа.

        #1000909
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Русь
    25.01.1811:38:46

    Ура))

    #1000770
  • Нет аватара treins
    25.01.1811:59:41

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/toB42x6wPiM

    #1000776
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    25.01.1812:05:22

    Полёт нового ТУ-160 серьёзная веха. Ура ему и Илюшке! Заправщик тоже долго мучили, но наконец-то взлетел! Обоим птичкам долгих и безаварийных лет!

    #1000777
  • Нет аватара mik88
    25.01.1813:48:20

    Как приятно! Такие две хорошие новости и как бы дополняют друг друга.

    #1000801
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1813:55:04

      две хорошие новости и как бы дополняют друг друга
      Как знать, может быть эти самолёты ещё встретятся в небе?    

      #1000802
  • Нет аватара Panzers
    25.01.1814:22:44

    Осилит идущий)))))!!!

    #1000808
    • S G S G
      25.01.1814:54:15

      что идущий осилит? китайский язык? теорию струн? или женскую логику?

      #1000815
      • Нет аватара Panzers
        25.01.1815:19:19

        Перевожу)))если ничего не делать то и ничего и неполучится,хоть советский это «задел"или новострой всеравно шаг вперёд))

        #1000819
  • Andzej O'KamRupi
    25.01.1814:25:05

    Прекрасные новости! Сразу два подняли в воздух.

    Вроде Сам должен был присутствовать при взлете Ту…

    #1000809
    • Human RS Human RS
      25.01.1819:08:44

      Вроде Сам должен был присутствовать при взлете Ту…

      ©Видео с youtube.com

      #1000884
  • Нет аватара kronos
    25.01.1815:02:08

    Всё интересней и интересней. Путин предложил на базе Ту-160 создать гражданский лайнер на сверхзвуке. И это мало похоже на импровизацию.

    Отредактировано: kronos~15:04 25.01.18
    #1000817
    • S G S G
      25.01.1816:51:54

      Путин всего-лишь предложил идею с подачи хотелок арабов. Для простых граждан при такой малой серийности и конском расходе топлива цены на билеты будут экзотическими.

      #1000833
      • alex4spb alex4spb
        25.01.1818:18:42

        а титановая центральная балка?

        а шумность?

        да и вообще…

        #1000863
    • Нет аватара ivania
      25.01.1820:59:36

      Скрестят Ту-160 и Ту-144?

      #1000926
  • Григорий Бельский
    25.01.1815:32:50

    а узбеки на бывшем заводе им. Чкалова сушат урюк…великая аграрная держава

    #1000820
  • Нет аватара toaster
    25.01.1815:35:07

    Ил-78 же ещё на прошлой неделе летал.

    #1000821
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1818:19:31

      Ил-78 же ещё на прошлой неделе летал
      Вы правы.

      #1000864
  • Maksim Starostin
    25.01.1817:01:52

    А вот я читал, что это не Ту-160М, а просто Ту-160, аналогичный старым советским.

    Также источник ТАСС сообщил, что новый самолет не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика. «На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними. Полностью оцифрованная документация по новому ракетоносцу будет выпущена не ранее середины текущего года, а без нее работы по строительству Ту-160М невозможны».

     https://bmpd.livejournal.com/3063777.html 

    Отредактировано: Maksim Starostin~17:12 25.01.18
    #1000836
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1817:21:48

      я читал, что это не Ту-160М, а просто Ту-160
      А я читал что это вообще Ту-160М2: kazanfirst.ru

      Истина где-то посередине!    

      #1000843
      • Юрген Юрген
        25.01.1817:26:37

        Ту-160М1,5?

        #1000846
        • A_SEVER A_SEVER
          25.01.1817:29:25

          Ту-160М1,5?
             

          В Ульяновске тоже не всё так однозначно:

          •  © Фото из открытых источников

          Отредактировано: A_SEVER~17:53 25.01.18
          #1000847
          • Letun Letun
            25.01.1818:02:07

            В рамках ОКР «Кузнецк-2» самолёты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А проходят под шифрами изд.476 и изд.478 соответственно. На ранних этапах, когда ещё не было официальных обозначений, эти самолёты действительно назывались Ил-476 и Ил-478(в народе). С тех пор прижилось.

            Отредактировано: Letun~18:02 25.01.18
            #1000857
  • exhausted1987 exhausted1987
    25.01.1818:41:15

    Предыдущий Ту-160М (08-03) передали ВВС в уже далеком 2008 году, теперь еще одного достроили (08-04). Потом пойдет новая серия, 10 Ту-160М2 до 2027 года, контракт стоимостью 160 млрд руб уже подписан.

    Видимо, парк Ту-160 одновременно будет проходить модернизацию до Ту-160М.

    #1000867
  • exhausted1987 exhausted1987
    25.01.1818:48:27

    на вооружении которого в настоящий момент имеются 5 Ту-160М и 11 Ту-160.

    С учетом временно нестроевых, их 18 штук будет, включая сабж?

    #1000870
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1819:02:30

      С учетом временно нестроевых, их 18 штук будет, включая сабж?
      5+11+1=17, остальные это машины КБ.

      #1000876
      • Нет аватара ivania
        25.01.1821:02:00

        Машины КБ может тоже стоит модернизировать и передать в ВВС

        #1000928
        • A_SEVER A_SEVER
          25.01.1821:16:34

          Машины КБ может тоже стоит модернизировать
          А кто будет испытывать комплекс бортовой электроники для Ту-160М2?

          #1000938
  • Арсений Смык
    25.01.1818:53:23

    У ила, что за двигатели?

    #1000872
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1818:59:40

      У ила, что за двигатели?
      ПС-90А-76

      #1000874
  • Human RS Human RS
    25.01.1819:05:19

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1000879
  • Нет аватара ancov123
    25.01.1820:28:59

    Вроде бы сначала планировали 50 штук закупить? А теперь получается — только 10?

    Интересно, новые тоже в Энгельсе базироваться будут, или для них новую авиабазу построят? Второе решение было бы более логичным по принципу не складывать все яйца в одну корзину бабушке.

    А новость очень позитивная. Наконец-то слухи из источников и намеки главкома подкрепляются фактическими контрактами )))

    Отредактировано: ancov123~20:31 25.01.18
    #1000910
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1820:33:24

      А теперь получается — только 10?
      Это более адекватная цифра.
      или для них новую авиабазу построят?
      А зачем её строить?

      В Амурской области есть Украинка, там тоже могут появиться Ту-160.    

      #1000917
  • Нет аватара Голован
    25.01.1821:04:55

    А ПАК ДА решили не разрабатывать,или работы по нему ведутся?

    #1000929
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1821:11:26

      или работы по нему ведутся?
      Ведутся. Но есть предположение, что в серию он пойдёт позже.

      #1000934
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