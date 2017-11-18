Ту-160М «Пётр Дейнекин» и самолёт-заправщик Ил-78М-90А совершили первый полёт
В Казани совершил первый полёт новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М.
Самолёт с серийным № 08-04 изготовлен Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), он стал 35-м построенным бомбардировщиком Ту-160, ещё 2 экземпляра использовались для статических испытаний.
Бомбардировщик получил имя «Пётр Дейнекин» в честь Героя Российской Федерации генерала армии Петра Степановича Дейнекина, который в 1992 — 1998 годах был главкомом ВВС России.
После завершения испытаний самолёт пополнит боевой состав 121-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиаполка Дальней авиации, на вооружении которого в настоящий момент имеются 5 Ту-160М и 11 Ту-160.
В Ульяновске совершил первый полёт первый самолёт-заправщик Ил-78М-90А (серийный № 02-01, регистрационный № 78741), изготовленный АО «Авиастар-СП» на базе Ил-76МД-90А.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_np0t57Y6Pk
Фото Дмитрия Ромашко, Александра Гука и Армена Гаспаряна с сайта russianplanes.net
25.01.1808:10:14
25.01.1820:22:51
25.01.1809:58:04
25.01.1810:01:01 Да, это его выкатывали 2 месяца назад (18.11.17) —
25.01.1810:28:06
25.01.1810:32:30
25.01.1820:18:21
25.01.1820:24:48 В следующем году должны поднять 08-05, дальше пойдут новые.
25.01.1820:25:44
25.01.1811:27:38
25.01.1811:38:46
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25.01.1812:05:22
25.01.1813:48:20
25.01.1813:55:04 Как знать, может быть эти самолёты ещё встретятся в небе?
25.01.1814:10:57
25.01.1814:22:44
25.01.1814:54:15
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25.01.1816:51:54
25.01.1818:18:42
25.01.1820:59:36
25.01.1815:32:50
25.01.1815:35:07
25.01.1818:19:31 Вы правы.
25.01.1817:01:52
25.01.1817:21:48 А я читал что это вообще Ту-160М2:
25.01.1817:26:37
25.01.1817:29:25
25.01.1818:02:07
25.01.1818:41:15
25.01.1818:48:27
25.01.1819:02:30 5+11+1=17, остальные это машины КБ.
25.01.1821:02:00
25.01.1821:16:34 А кто будет испытывать комплекс бортовой электроники для Ту-160М2?
25.01.1818:53:23
25.01.1818:59:40 ПС-90А-76
25.01.1819:05:19
25.01.1819:09:00
25.01.1820:28:59
25.01.1820:33:24 Это более адекватная цифра. А зачем её строить?
25.01.1821:04:55
25.01.1821:11:26 Ведутся. Но есть предположение, что в серию он пойдёт позже.