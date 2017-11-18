Ту-160М «Пётр Дейнекин» и самолёт-заправщик Ил-78М-90А совершили первый полёт

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В Казани совершил первый полёт новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М.

Самолёт с серийным № 08-04 изготовлен Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), он стал 35-м построенным бомбардировщиком Ту-160, ещё 2 экземпляра использовались для статических испытаний.

Бомбардировщик получил имя «Пётр Дейнекин» в честь Героя Российской Федерации генерала армии Петра Степановича Дейнекина, который в 1992 — 1998 годах был главкомом ВВС России.

После завершения испытаний самолёт пополнит боевой состав 121-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиаполка Дальней авиации, на вооружении которого в настоящий момент имеются 5 Ту-160М и 11 Ту-160.





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В Ульяновске совершил первый полёт первый самолёт-заправщик Ил-78М-90А (серийный № 02-01, регистрационный № 78741), изготовленный АО «Авиастар-СП» на базе Ил-76МД-90А.





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Фото Дмитрия Ромашко , Александра Гука и Армена Гаспаряна с сайта russianplanes.net