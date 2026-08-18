Для авиакомпаний, эксплуатирующих Ту-204 и Ту-214, наступают перемены. Росавиация объединила четыре сертификата типа на все модификации этих самолётов в один. Теперь перевозчикам не придётся проходить разные процедуры для каждой версии лайнера — правила игры становятся общими.

Что это меняет на практике? Запчасти, инструменты и регламенты техобслуживания теперь одинаковы для всего семейства. Раньше авиакомпании держали разные комплекты деталей для разных модификаций — это было дорого и неудобно. Единый подход сократит издержки и упростит работу. К тому же, подготовка пилотов, бортпроводников и наземного персонала тоже станет унифицированной — проще учить людей, когда всё по единому стандарту, уточнили в ОАК.

Для самого «Туполева» новый сертификат открывает возможности по унификации конструкции. Теперь материалы и элементы, одобренные для одной модификации, можно будет применять на других самолётах семейства — без лишних бюрократических процедур.