Росавиация выдала «Туполеву» общий сертификат на все модификации Ту-204/214
Для авиакомпаний, эксплуатирующих Ту-204 и Ту-214, наступают перемены. Росавиация объединила четыре сертификата типа на все модификации этих самолётов в один. Теперь перевозчикам не придётся проходить разные процедуры для каждой версии лайнера — правила игры становятся общими.
Что это меняет на практике? Запчасти, инструменты и регламенты техобслуживания теперь одинаковы для всего семейства. Раньше авиакомпании держали разные комплекты деталей для разных модификаций — это было дорого и неудобно. Единый подход сократит издержки и упростит работу. К тому же, подготовка пилотов, бортпроводников и наземного персонала тоже станет унифицированной — проще учить людей, когда всё по единому стандарту, уточнили в ОАК.
Для самого «Туполева» новый сертификат открывает возможности по унификации конструкции. Теперь материалы и элементы, одобренные для одной модификации, можно будет применять на других самолётах семейства — без лишних бюрократических процедур.
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