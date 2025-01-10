стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
rvk 10 января 2025, 17:57 6075 Авиация

Про первый полет «импортозамещенного» Ту-214. Его пока не случилось

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Хотел бы внести ясность в новость о первом полете Ту-214, которое якобы состоялось 8 декабря. Эта новость появилась на ряде сайтов и в СМИ, к сожалению её перепечатали и на «Сделано у нас» в нарушение жесткого правила — что нужен обязательно достоверный источник информации. Новость я удалил, для нас принципиально важно распространять только проверенные факты.

Что же касается первого полета: никакой официальной информации о нем нет. Впрочем, так иногда бывает: ОАК решает не акцентировать внимание на некоторых этапах испытаний. Но вот 8-го января, скорее всего, никакого первого полета первого полностью импортозамещенного лайнера не было.

По информации различных околоавиационных источников, которым можно верить, а можно и не верить, вот что было на самом деле:

Борт RA-64535, который некоторые источники как раз и называют «первым импортозамещенным» (что не верно), полетел как и планировалось ранее 27 декабря. И СуН тогда об этом сообщал, при этом опираясь на данные FR. Замечу, в новости не сказано, что борт импортозамещённый.

А 8 января подняли в воздух другой борт: номер RA-64509, он когда-то эксплуатировался «Трансаэро» и теперь работает летающей лабораторией. Этот борт был построен в 2009 году, так что новым его не назовешь. Но на нем действительно заменены импортные компоненты. И этот полет не отражен в официальных сообщениях ОАК потому, что это не первый полет: ЛЛ уже летала и раньше и первый полет именно в качестве летной лаборатории лайнер совершил 20 ноября прошлого года.

А вот борт RA-64535, взлетевший 27 декабря, с ним ситуация тоже не такая простая. Этот лайнер был заложен в 2019 году, и достроен только сейчас. Но это пол беды — главное, что вероятнее всего он не импортозмещённый, — это последняя машина, некоторые комплектующие для которой ещё закупались за рубежом — и работать он будет бизнес-джетом в интересах Минпромторга.

Так что тут все не так однозначно: с одной стороны 8-го действительно взлетел импортозамещенный борт RA-64509, но он летал и раньше, и он не построен с нуля, а переоборудован из борта Трнасаэро. А 27-го полетел как раз новый борт RA-64535, не летавший до этого, но он содержит иностранные компоненты: просто решили достроить таки долгострой — не выбрасывать же его.

Но, повторяю, написанное выше информация не подтвержденная. И наш проект дорожит своей репутацией, поэтому новость о «ключевом шаге в авиации» удалена. К сожалению, пока ключевого шага не случилось

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен


  • rvk
  • 10
оак, туполев
  • Нет аватара termometrix
    10.01.2518:12:54

    Логика статьи подсказывает, что первый импортозамещенный самолет все же полетел, пусть и в качестве летающей лаборатории.

    Я не помню, чтобы в удаленном посте нашего коллеги было написано, что первый одновременно /!/ и новый и импортозамещенный самолет совершил полет.

    Потому что самый важный вывод новости состит в том,что именно полностью импортозамещенный самолет совершил первый полет,а не новый или первый серийный полностью импортозамещенный самолет поднялся в воздух.

    Отредактировано: termometrix~18:15 10.01.25
    #1295383
    • Badassgoliath Badassgoliath
      10.01.2518:21:37

      Потому что самый важный вывод новости состит в том,что именно полностью импортозамещенный самолет совершил первый полет,а не новый или первый серийный полностью импортозамещенный самолет поднялся в воздух.

      Именно так. Новые и серийные — это уже отдельные новости.

      #1295385
    • rvk rvk
      10.01.2518:26:09

      Он полетел 20 ноября прошлого года, и мы об этом тогда писали

      #1295387
    • rvk rvk
      10.01.2518:28:20

      Там было написано что «Первый полёт Ту-214 с бортовым номером 64535 прошел удачно."

      Но борт 64535 не является импортозамещенным, а на фото борт RA-64509. Там всё напутано.

      #1295389
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.01.2518:16:58

    К сожалению, пока ключевого шага не случилось

    Почему? Вот же:

    8-го действительно взлетел импортозамещенный борт RA-64509, но он летал и раньше, и он не построен с нуля, а переоборудован из борта Трнасаэро.

    Ну то есть ключевой шаг случился, только не восьмого, а раньше, во время первого полёта импортозамещённого самолёта, пусть и в виде лаборатории.

    ЛЛ уже летала и раньше и первый полет именно в качестве летной лаборатории лайнер совершил 20 ноября прошлого года.

    #1295384
    • Нет аватара termometrix
      10.01.2518:28:46

      Да, и даты 20 ноября или 27 декабря были относительно недавними. Мы просто пропустили эту новость. На фоне важности этой информации даты в пределах полутора месяцев условны. Официальные российские СМИ сообщили до нас об этом полете 20 ноября и даже выложили видео, которое, как утверждается, является подлинным.

      Отредактировано: termometrix~18:29 10.01.25
      #1295390
      • rvk rvk
        10.01.2518:41:09

        Еще раз: 20 ноября полетел борт RA-64509

        А в удаленной мной новости сказано о другом лайнере, с б.н. RA-64535

        #1295392
      • rvk rvk
        10.01.2518:42:21

        Ну и естественно о том полете мы тоже писали

        https://sdelano...u/blogs/164622/

        #1295393
    • rvk rvk
      10.01.2518:29:56

      Это испытания, ключевой шаг это первый полет лайнера построенного с нуля, а не просто переоборудованного

      #1295391
  • Нет аватара Vodoborez
    12.01.2504:58:25

    Слово «пол беды» пишется слитно. Учите русский язык, урапатриоты…

    #1295447
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,