Про первый полет «импортозамещенного» Ту-214. Его пока не случилось

Хотел бы внести ясность в новость о первом полете Ту-214, которое якобы состоялось 8 декабря. Эта новость появилась на ряде сайтов и в СМИ, к сожалению её перепечатали и на «Сделано у нас» в нарушение жесткого правила — что нужен обязательно достоверный источник информации. Новость я удалил, для нас принципиально важно распространять только проверенные факты.

Что же касается первого полета: никакой официальной информации о нем нет. Впрочем, так иногда бывает: ОАК решает не акцентировать внимание на некоторых этапах испытаний. Но вот 8-го января, скорее всего, никакого первого полета первого полностью импортозамещенного лайнера не было.

По информации различных околоавиационных источников, которым можно верить, а можно и не верить, вот что было на самом деле:

Борт RA-64535, который некоторые источники как раз и называют «первым импортозамещенным» (что не верно), полетел как и планировалось ранее 27 декабря. И СуН тогда об этом сообщал , при этом опираясь на данные FR. Замечу, в новости не сказано, что борт импортозамещённый.

А 8 января подняли в воздух другой борт: номер RA-64509, он когда-то эксплуатировался «Трансаэро» и теперь работает летающей лабораторией. Этот борт был построен в 2009 году, так что новым его не назовешь. Но на нем действительно заменены импортные компоненты. И этот полет не отражен в официальных сообщениях ОАК потому, что это не первый полет: ЛЛ уже летала и раньше и первый полет именно в качестве летной лаборатории лайнер совершил 20 ноября прошлого года.

А вот борт RA-64535, взлетевший 27 декабря, с ним ситуация тоже не такая простая. Этот лайнер был заложен в 2019 году, и достроен только сейчас. Но это пол беды — главное, что вероятнее всего он не импортозмещённый, — это последняя машина, некоторые комплектующие для которой ещё закупались за рубежом — и работать он будет бизнес-джетом в интересах Минпромторга.

Так что тут все не так однозначно: с одной стороны 8-го действительно взлетел импортозамещенный борт RA-64509, но он летал и раньше, и он не построен с нуля, а переоборудован из борта Трнасаэро. А 27-го полетел как раз новый борт RA-64535, не летавший до этого, но он содержит иностранные компоненты: просто решили достроить таки долгострой — не выбрасывать же его.

Но, повторяю, написанное выше информация не подтвержденная. И наш проект дорожит своей репутацией, поэтому новость о «ключевом шаге в авиации» удалена. К сожалению, пока ключевого шага не случилось

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