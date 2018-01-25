В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену

В Стрельне состоялось открытие ледового дворца детско-юношеской спортивной школы «Манеж». Двухэтажное здание возведено на участке площадью 2,2 га. Его пропускная способность — 50 спортсменов, в период свободного катания — 120 человек в смену.

Стоимость объекта составляет 642,5 млн рублей.

В новом центре помимо ледовой арены с трибунами на 250 зрительских мест оборудованы залы для занятий акробатикой, силовой подготовкой, хореографией. Создана доступная среда для инвалидов. Оборудованы комфортные помещения для тренеров и спортсменов, вестибюль с помещением охраны, гардероб, санузлы, душевые, помещения для сушки одежды, массажный кабинет.

Это первый каток такого уровня на Юго-Западе Петербурга. Он построен на средства городского бюджета. В прошлом году подобные спорткомплексы с катками также были открыты в Невском районе и в Сестрорецке.