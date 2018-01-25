Дан старт работе установок по производству компонентов автобензинов компании «Танеко»

25 января дан старт работе новых установок для производства высокооктановых экологически чистых компонентов автобензинов. Эти системы по гидроочистке нафты и по изомеризации запущены на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе компании «Татнефть» — «Танеко».

Пуск установок гидроочистки нафты и изомеризации — первая ступень для реализации на «Танеко» полномасштабной схемы производства автобензинов, соответствующих экологическому классу «Евро-5». На новых установках организовано более 60 рабочих мест. Всего с начала реализации проекта «Танеко» создано более 3500 рабочих мест.

За время реализации компанией вложено в проект 307 млрд рублей инвестиций. В пиковые моменты только на стройплощадке работало до 10 тыс. человек, и это не считая тех, кто готовил стройку, выпускал оборудование. Освоено, внедрено в производство 25 групп реакторного, компрессорного, насосного, теплообменного оборудования, ранее не выпускавшегося в России.

План развития проекта ТАНЕКО рассчитан до 2023 года. В настоящий момент готовы к пуску два производства — гидроочистка нафты на 1,1 млн тонн и изомеризация на 420 тыс. тонн. Проект реализован совместно с российскими проектировщиками и машиностроителями, на запускаемых установках применены новые для отечественной нефтепереработки технологии, среди которых поставка оборудования готовыми технологическими крупными блоками.

Как подчеркнул генеральный директор «Татнефти», сегодня отечественные строители, проектировщики, машиностроители, технологи в единой команде могут строить подобные заводы по всей стране и всему миру.

http://www.taneco.ru/ru/n...company/index.php?ID=4230