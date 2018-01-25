Северсталь ввела в эксплуатацию новый крупногабаритный электромостовой кран на ЧерМК

Северсталь ввела в эксплуатацию новый крупногабаритный электромостовой кран в сталеплавильном производстве на Череповецком металлургическом комбинате.

Грузоподъемность нового агрегата 70 тонн, длина более 34 метров, вес превышает 248 т.

Кран будет использоваться для транспортировки, штабелирования и отгрузки слябов в полувагоны. Также агрегату предстоит разворачивать заготовки для их обработки на машине огневой зачистки.

«Инвестиции в проект превысили 160 млн руб. Ввод в эксплуатацию нового крана позволит повысить эффективность производства за счет увеличения грузоподъемности нового агрегата в полтора раза. А современная система управления краном обеспечит максимальную безопасность при его эксплуатации и обслуживании», — пояснил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Конструкторская документация для нового крана подготовлена центром «Промсервис», изготовили агрегат в машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» (входят в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Работы по монтажу крана произвели специалисты предприятия «Череповецстальконструкция-1» и центра «Домнаремонт» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь).

Программа по замене мостовых кранов на промплощадке ЧерМК стартовала в 2016 г.