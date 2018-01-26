Вертолеты России начали призводство семи противопожарных Ка-32А11BC на экспорт

Производство вертолетов Ка-32А11BC началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии.КумАПП («Вертолеты России») в 2018 году поставит на экспорт семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Машины будут переданы иностранным заказчикам из Китая, Турции и стран Юго-Восточной Азии.

«Приятно отметить, что к традиционным операторам этой машины сегодня присоединяются и новые партнеры. Уверен, что первый опыт использования Ка-32А11BC в этих странах окажется успешным и станет основой для дальнейших поставок», — прокомментировал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что в конце декабря прошлого года холдинг осуществил поставку двух вертолетов Ка-32А11ВС в Китай для Пожарного управления общественной безопасности города Циндао. В этом году китайской компании United Helicopters будут переданы еще две машины.

В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года. Кроме того, в 2018 году еще два таких вертолета будут поставлены в страны Юго-Восточной Азии, сообщают в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.