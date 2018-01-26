ШААЗ запустил производство радиаторов для легковых автомобилей

На Шадринском автоагрегатном заводе в Курганскгй области запущено производство сборных алюминиевых радиаторов трубчато-пластинчатой конструкции по технологии Sophico. С новым продуктом АО «ШААЗ» планирует выйти на рынок агрегатов для легковых автомобилей.

— Традиционно АО «ШААЗ» было ориентировано на производителей и владельцев коммерческого транспорта. Однако анализ парка техники российского производства, значительную долю которого составляют легковые автомобили, показал, что это перспективное направление развития, и на этом рынке ШААЗ может составить серьезную конкуренцию другим производителям, — отметил главный специалист по развитию продаж АО «ШААЗ» Игорь Булычев.

В декабре 2017 года на участке была завершена пуско-наладка оборудования: производственной линии штамповки охлаждающих пластин, установок для расширения трубки остова и завальцовки концов трубки. А в январе АО «ШААЗ» выпустило опытно-промышленную партию новых изделий: водяных радиаторов и радиаторов отопителя.

— В отличие от технологии Nocolok, сложной и позволяющей нам выпускать алюминиевые теплообменники с повышенными теплотехническими свойствами, технология Sophico достаточно проста, — рассказал заместитель технического директора АО «ШААЗ» Владимир Осьмушин. — Сердцевина радиатора собирается из круглых алюминиевых трубок и пакета алюминиевых пластин. Они соединяются между собой методом дорнования, когда охлаждающие пластины как бы нанизываются на охлаждающие трубки. Затем опорная пластина соединяется с остовом, и к остову через резиновые прокладки вальцуются пластиковые бачки. Такие теплообменники обеспечивают все необходимые характеристики по теплоотдаче, при этом имеют небольшой вес и демократичную цену.

В настоящее время АО «ШААЗ» выпускает пять наименований радиаторов трубчато-пластинчатой конструкции, однако в будущем номенклатура будет увеличиваться, в том числе за счет такого перспективного изделия, как радиатор кондиционера. В целом реализация проекта позволит Шадринскому автоагрегатному заводу освоить весь спектр существующих на сегодня в мире технологий производства теплообменников для легковых и грузовых автомобилей.