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Судостроение и судоходство

«Совкомфлот» получил многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков»

  •  © Фото из открытых источников

26 января на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт многофункционального судна ледового класса «Евгений Примаков» проекта Aker ARC 121.

«Евгений Примаков» завершает серию из 4-х судов ледового класса, построенных в Хельсинки для крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и предназначеных для обслуживания буровых платформ в рамках проекта «Сахалин-2». Судно с заводским номером 514 было заложено в 2016 году и первоначально называлось «Михаил Лазарев». В агусте прошлого года судно было спущено на воду, а 25 ноября вышло на ходовые испытания.

Теперь «Совкомфлот» обладает 10-ю специализированными судами ледового класса и является по этому показателю мировым лидером!

Серия:

№ 511 — заложено 17.12.15 — спущено 30.06.16 — передано 02.03.17 — «Геннадий Невельской»

№ 512 — заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 — передано 15.06.17 — «Степан Макаров»

№ 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — передано 11.10.17 — «Фёдор Ушаков»

№ 514 — заложено в 2016 году — спущено 08.2017 — передано 26.01.18 — «Евгений Примаков»

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!


Arctech Helsinki Shipyard, ледокольное судно, Aker ARC 121, Евгений Примаков, Финляндия, ОСК
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    27.01.1812:48:08

    Новости «+"!

    А что там с продажей акций «Arctech Helsinki Shipyard»?

    #1001449
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1813:02:10

      А что там с продажей акций
      Пока ничего — идут переговоры с возможными покупателями.

      #1001456
      • Нет аватара Инженер2015
        27.01.1821:34:05

        1. судостроительных заводов в стране становится больше. инвестиции делаются не малые.

        2. очень правильный выбор продать эти акции, выручку можно вложить в произодство в РФ.

        3. тем более это своевременное решение на фоне очередных западных санкций

        #1001646
  • A_SEVER A_SEVER
    27.01.1813:54:32

    •  © Фото из открытых источников

    #1001477
  • Нет аватара ivania
    27.01.1818:01:02

    Вот это скорость строительства судов

    #1001564
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1818:14:09

      Вот это скорость строительства судов

      Первоначально вообще первую пару судов планировали сдать заказчику в конце 2016 года, вторую пару — в первой половине 2017 года.

      #1001578
      • Nack Nack
        27.01.1820:57:53

        А почему в «адмиральской» серии нету Ушакова (Ф.Ф.) — для Черного моря в самый раз…

        #1001638
        • сергей иванов сергей иванов
          27.01.1821:52:18

          А почему в «адмиральской» серии нету Ушакова (Ф.Ф.) — для Черного моря в самый раз…

          во-первых Фёдор Ушаков (Ф.Ф.) это третье судно со строительным номером 513, а во-вторых…для чего на Черном море ледокольное судно поддержки платформ? — вся серия строилась целевым назначением для отфрахтовки под проекты Сахалинской Энергии…

          #1001652
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