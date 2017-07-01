«Совкомфлот» получил многофункциональное судно ледового класса «Евгений Примаков»
26 января на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт многофункционального судна ледового класса «Евгений Примаков» проекта Aker ARC 121.
«Евгений Примаков» завершает серию из 4-х судов ледового класса, построенных в Хельсинки для крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и предназначеных для обслуживания буровых платформ в рамках проекта «Сахалин-2». Судно с заводским номером 514 было заложено в 2016 году и первоначально называлось «Михаил Лазарев». В агусте прошлого года судно было спущено на воду, а 25 ноября вышло на ходовые испытания.
Теперь «Совкомфлот» обладает 10-ю специализированными судами ледового класса и является по этому показателю мировым лидером!
Серия:
№ 511 — заложено
№ 512 — заложено
№ 513 — заложено
№ 514 — заложено в 2016 году — спущено 08.2017 — передано
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 12984 т.
Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 13 МВт
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