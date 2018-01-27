Трасса «Таврида» в Крыму уже на четверть построена

Общая готовность республиканского участка трассы «Таврида» составляет 24%. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

«Верхний слой основания (трассы) выполнен на 13%, нижний слой покрытия на 10%. Заасфальтировано более 50 км автодороги в двухполосном исполнении на участке от Керчи до Белогорска, — сообщили в госкомитете. — Общая готовность объекта составляет 24%".

Строительство трассы развернуто на всех шести участках от Керчи до Севастополя. К работам привлечено более тысячи единиц техники и около трёх тысяч человек.

Работы идут в соответствии с графиком. «По состоянию на 31 декабря 2017 года заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 16,6 млрд рублей», — сообщили в госкомитете.

Трассу «Таврида» строит компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Госконтракт на строительство республиканского участка трассы заключили 15 ноября 2017 года. Его стоимость составляет 137,3 млрд рублей. Протяжённость автодороги по территории Республики Крым составит 237,5 км. Ещё 13,25 км трассы пройдёт по Севастополю. Строительство двухполосной дороги от Керчи до Симферополя планируется завершить к декабрю 2018 года. Все четыре полосы новой трассы «Таврида» будут построены к сентябрю и сданы в эксплуатацию в декабре 2020 года.

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