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Дорожное строительство

Трасса «Таврида» в Крыму уже на четверть построена

  •  © www.c-inform.info

Общая готовность республиканского участка трассы «Таврида» составляет 24%. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

«Верхний слой основания (трассы) выполнен на 13%, нижний слой покрытия на 10%. Заасфальтировано более 50 км автодороги в двухполосном исполнении на участке от Керчи до Белогорска, — сообщили в госкомитете. — Общая готовность объекта составляет 24%".

Строительство трассы развернуто на всех шести участках от Керчи до Севастополя. К работам привлечено более тысячи единиц техники и около трёх тысяч человек.

Работы идут в соответствии с графиком. «По состоянию на 31 декабря 2017 года заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 16,6 млрд рублей», — сообщили в госкомитете.

Трассу «Таврида» строит компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Госконтракт на строительство республиканского участка трассы заключили 15 ноября 2017 года. Его стоимость составляет 137,3 млрд рублей. Протяжённость автодороги по территории Республики Крым составит 237,5 км. Ещё 13,25 км трассы пройдёт по Севастополю. Строительство двухполосной дороги от Керчи до Симферополя планируется завершить к декабрю 2018 года. Все четыре полосы новой трассы «Таврида» будут построены к сентябрю и сданы в эксплуатацию в декабре 2020 года.

  •  © www.c-inform.info
  •  © www.c-inform.info
  •  © www.c-inform.info
  •  © www.c-inform.info

 https://www.facebook.com/...mea/posts/625253874608048 

http://www.c-inform.info/news/id/61341

Крым, трасса Таврида
  • Нет аватара termometrix
    28.01.1801:18:14

    В состав трассы войдут 20 транспортных развязок, 123 путепровода, 15 мостов, 31 путепровод для проезда сельскохозяйственной техники, 17 путепроводных съездов с транспортных развязок.

    #1001693
  • Нет аватара Tula
    28.01.1803:12:12

    Интересно, доживу ли я до того времени, когда в Центральной России будут такими темпами дороги строить? Все окраины поднимаем, раньше Кавказ, теперь вот еще и Крым, а русскому Нечерноземью — хрен. Привычные, схавают.

    #1001707
    • DeadGorby . DeadGorby .
      28.01.1809:36:58

      «Окраины» могут думать совершенно иначе. Особенно учитывая, что большинство наших ресурсов сосредоточено именно на «окраинах». Так что это ещё вопрос — кто кого поднимает.

      Лучше поднимать Крым, чем Турцию.

      Отредактировано: DeadGorby .~09:39 28.01.18
      #1001732
  • Нет аватара yoshkovoleg
    28.01.1809:18:37

    «Верхний слой основания (трассы) выполнен на 13%, нижний слой покрытия на 10%.» Как это понять? Что, 3% верхнего слоя положили без — нижнего?

    Отредактировано: yoshkovoleg~09:19 28.01.18
    #1001730
    • DeadGorby . DeadGorby .
      28.01.1809:33:34

      Очевидно, имеется в виду общий объем работ — 13% готовы с верхним и нижним слоями, 10% только с нижним. Как-то так.

      #1001731
    • vlad007 vlad007
      28.01.1809:54:15

      Понимать надо так: выполнено 13% основания и 10% нижнего слоя покрытия. Дорога это пирог из 2-х слоев — основания и покрытия. Верхний слой — завершающий для основания, т. е. после устройств верхнего слоя основание готово. Затем, после устройства верхнего слоя основания, укладывается нижний слой покрытия.

      #1001738
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