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Россия возрождает секретную стройку СССР (Время-вперёд! #276)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q-7olYxpwrU

В этом году в России начинается возрождение одной из самых крупных строек социализма, которая из соображений секретности называлась стройка 501, а позже — «Великий северный железнодорожный путь». Проект, который начинал ещё сам Сталин и который теперь предстоит завершить нам. Об этом в выпуске.

https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара termometrix
    28.01.1818:46:05

    Россия возрождает секретную стройку СССР

    Хорошо,что возрождает эту стройку,но самое важно это закончить вопросную мегастройку.

    #1001886
  • Нет аватара Lyudov
    28.01.1820:45:56

    Спасибо!

    #1001934
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    28.01.1821:28:09

    Интереснее всего был сюжет про Великий северный путь. Ближе всего — про Провинцию. Мы с коллегой Human RS на сайте тоже рубрику «Провинция обустраивается» начали. Воя противников хватает.   

    #1001948
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