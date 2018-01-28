Россия возрождает секретную стройку СССР (Время-вперёд! #276)

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В этом году в России начинается возрождение одной из самых крупных строек социализма, которая из соображений секретности называлась стройка 501, а позже — «Великий северный железнодорожный путь». Проект, который начинал ещё сам Сталин и который теперь предстоит завершить нам. Об этом в выпуске.