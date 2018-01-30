В г. Ноябрьске (Ямал) открылась новая медицинская клиника

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В Ноябрьске открылся новый медицинский центр «Академия здоровья». В новом трёхэтажном здании можно будет получить консультацию терапевта, педиатра, а также узких специалистов: кардиолог, уролог, гинеколог, хирург, отоларинголог, невролог и дерматовенеролог. Кроме лечебно-диагностических мероприятий здесь проведут лабораторно-инструментальные исследования, ультразвуковую и функциональную диагностику, можно сдать большой перечень анализов.