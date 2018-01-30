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Медучреждения

В г. Ноябрьске (Ямал) открылась новая медицинская клиника

  •  © Фото из открытых источников

В Ноябрьске открылся новый медицинский центр «Академия здоровья». В новом трёхэтажном здании можно будет получить консультацию терапевта, педиатра, а также узких специалистов: кардиолог, уролог, гинеколог, хирург, отоларинголог, невролог и дерматовенеролог. Кроме лечебно-диагностических мероприятий здесь проведут лабораторно-инструментальные исследования, ультразвуковую и функциональную диагностику, можно сдать большой перечень анализов.

http://sv-gazeta.ru/sport/item/4227-k-vrachu-bez-ocheredi-vsegda-pozhalujsta-v-gorode-otkrylas-novaya-klinika.html

Ноябрьск, Ямал, ЯНАО, медучреждения
  • girlek girlek
    30.01.1814:24:57

    Впервые вижу на медучреждении правильное название, относящееся к Здоровью, а не болезни, как больница и пр. Скорей всего, люди здесь будут выздоравливать быстрей

    #1002597
  • Нет аватара tumanova
    30.01.1819:43:35

    Это платная частная клиника. В оригинальной новости нет информации о работе по системе ОМС.

    #1002688
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