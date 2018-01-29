На птицефабрике «Калужская» завершён крупный инвестпроект по модернизации производства‍

29 января в Дзержинском районе прошло мероприятии по случаю завершения крупного инвестиционного проекта по модернизации производства АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская».

Общий объём инвестиций проекта составил 5 млрд рублей. В ходе этого масштабного проекта была осуществлена модернизация существующих и строительство новых откормочных площадок на 63 тысячи тонн в живом весе. А несколько ранее был запущен новый инкубатор мощностью 27 миллионов яиц в год, введены в строй новая линия на комбикормовом заводе, крупные очистные сооружения, цех технических полуфабрикатов, новая тепловая котельная и ряд объектов инфраструктуры. Завершающим аккордом стали новый убойно-перерабатывающий комплекс до 9 тысяч бройлеров в час и склад готовой продукции на 660 тонн.

Открытие этих двух объектов и было приурочено к завершению всего инвестпроекта, который позволил птицефабрике стать крупнейшим предприятием не только в группе «ПРОДО», но и наиболее успешно развивающимся во всё отрасли отечественного птицеводства.