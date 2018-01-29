В Череповце на «Северсталь-метизе» завершился очередной этап модернизации оборудования

Программа модернизации волочильного оборудования на «Северсталь-метизе» стартовала в 2014 году. Основная площадка — сталепроволочный цех № 1.

С пуском девяти новых волочильных станков на предприятии завершился четвёртый этап модернизации оборудования. Всего обновили 36 волочильных станов, модернизировали два агрегата горячего оцинкования проволоки. Общая сумма инвестиций в цех за пять лет превысила 1 млрд рублей. Новый волочильный участок обошелся в 250 млн рублей.

Модернизация увеличит производительность предприятия, позволит начать освоение новых видов продукции и улучшить ее качество. Благодаря успешной реализации программы совокупная мощность цеха по производству проволоки выросла на 30%, до 25 тысяч тонн в месяц.

Рифленая оцинкованная проволока используется на стройках, для производства сетки и габионов.