Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

29 января 2018 года новый Sukhoi Superjet 100 совершил перелет на базу Аэрофлота в Шереметьево. Получен борт RA-89105 (серийный номер 95145), ставший 38м бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 12 бортов будут поставлены Аэрофлоту в течение этого года.

На следующий день после получения, 30 января 2018, борт приступил к выполнению полетов по расписанию Аэрофлота — в настоящий момент уже выполнены рейсы Москва — Оренбург и Оренбург - Москва.

https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89105