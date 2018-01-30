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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

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29 января 2018 года новый Sukhoi Superjet 100 совершил перелет на базу Аэрофлота в Шереметьево. Получен борт RA-89105 (серийный номер 95145), ставший 38м бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 12 бортов будут поставлены Аэрофлоту в течение этого года.

На следующий день после получения, 30 января 2018, борт приступил к выполнению полетов по расписанию Аэрофлота — в настоящий момент уже выполнены рейсы Москва — Оренбург и Оренбург - Москва.

 https://www.flightradar24...om/data/aircraft/ra-89105 

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89105

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Аэрофлот, ВЭБ
  • Нет аватара Антипрогрессор
    30.01.1821:03:46

    Послушать других, так получается не самолёт, а — жуть бескомфортная… Чего же Бельгия Эксплуатирует, Мексика, Ирландия? Хотя для Европы внутри такие аэропланы — само то.

    #1002704
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