Линия по производству детского питания запущена в Пензенской области

Новая линия по производству детского питания запущена на входящем в состав ГК «Дамате» «Молочном комбинате «Пензенский» («Молком»). На ней будут производится специализированные продукты диетического и лечебно-профилактического питания для детей с восьми месяцев под собственным брендом предприятия «МАМАЛЫШ». Первым продуктом, выведенным на рынок, уже стал бифилайф.

Продукция производится исключительно из молока высшего сорта. Основным поставщиком сырья является компания «Русмолко» — один из крупнейших производителей молока-сырья в стране.

Инвестиционные вложения в проект составили 160 млн рублей.

Сейчас «Молком» производит на новой линии 7 тонн продукции в сутки, прогнозирует рост до 15 тонн в сутки в течение 6 месяцев и готов к дальнейшему увеличению объемов производства.