Блок вакуумной дистилляции ввели в строй на нефтеперерабатывающем заводе Кемеровской области

На Яйском НПЗ ввели в эксплуатацию блок вакуумной дистилляции в составе электрообессоливающей установки (ЭЛОУ АВТ) мощностью 1 млн 600 тыс. тонн в год. Это позволит довести глубину переработки нефти до 75% и увеличить производство светлых нефтепродуктов.

Инвестиции в строительство составили 2,8 млрд рублей. Дополнительно создано 36 рабочих мест.

Проект осуществлён в рамках второго этапа развития предприятия. Напомним, первая очередь Яйского НПЗ введена в эксплуатацию в 2013 году. За это время компания «НефтеХимСервис» прошла важный этап становления и развития. Инвестиции составили 22,5 млрд рублей, создано 528 рабочих мест. Объем переработки нефти составляет 3,3 млн тонн в год, глубина переработки — до 62%.

На данный момент набирает темпы строительство второго этапа II очереди: идет выдача рабочей документации генеральным проектировщиком проекта, завершена комплектация основного оборудования, завершена мобилизация генподрядчика на площадку строительства, выполнен нулевой цикл по основным объектам, ведется монтаж металлоконструкций печи. Инвестиции на сегодняшний день составляют более 6 млрд рублей, в течение 2018—2019 гг планируется инвестировать еще более 21 млрд рублей.

До конца 2019 года «НефтеХимСервис» будет выполнять строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реализации второго этапа II очереди строительства: строительство комплекса комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций и объектов общезаводского хозяйства в составе Яйского нефтеперерабатывающего завода. Установка будет производить более 700 тыс. тонн высокооктанового бензина стандарта евро-5.

В перспективе, после 2019 года, — разработка проекта третьей очереди, которая должна увеличить объемы переработки с 3,3 до 4,5 млн тонн. Инвестиции составят 55 млрд рублей.