«Почта России» ввела в эксплуатацию логистический центр в Казани

На территории международного аэропорта «Казань» запущен в промышленную эксплуатацию логистический центр (ЛПЦ) Почты России. ЛПЦ был построен в 2016 году, в 2017 запущена обработка внутрироссийской почты. В начале 2018 ФТС и казанский логистический центр «Почты России» организовали место международного почтового обмена, в задачи которого входит обработка международной почты. Современное оборудование позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов.

Инвестиции Почты России в проект ЛПЦ составили порядка 4 млрд рублей. Помимо Татарстана, в зону обслуживания сортировочного центра вошли Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области — всего 3,5 тыс. почтовых отделений.

ЛПЦ Казани обеспечивает, в том числе, дополнительную загрузку аэропорта. В зону его обслуживания входят почти 12 млн жителей. Сегодня здесь работает более 700 человек. В перспективе планируется довести количество сотрудников до 1,5 тысяч.



Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин

© tatarstan.ru

«Центр способен обслуживать значительное количество международных грузов, которые проходят здесь таможенную очистку, сортируются в направлении шести субъектов РФ. Это означает более скоростной, более прямой маршрут для прохождения посылок до конечного потребителя, — сказали на открытии. — Сегодня мы выстраиваем единую логистическую сеть. Объём международных посылок за последние 5 лет в России увеличился почти в 15 раз. Это невероятный рост. Но в ближайшие годы он вырастет ещё как минимум в 2-3 раза».