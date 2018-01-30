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Транспорт и логистика

«Почта России» ввела в эксплуатацию логистический центр в Казани

  •  © tatarstan.ru

На территории международного аэропорта «Казань» запущен в промышленную эксплуатацию логистический центр (ЛПЦ) Почты России. ЛПЦ был построен в 2016 году, в 2017 запущена обработка внутрироссийской почты. В начале 2018 ФТС и казанский логистический центр «Почты России» организовали место международного почтового обмена, в задачи которого входит обработка международной почты. Современное оборудование позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов.

Инвестиции Почты России в проект ЛПЦ составили порядка 4 млрд рублей. Помимо Татарстана, в зону обслуживания сортировочного центра вошли Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области — всего 3,5 тыс. почтовых отделений.

ЛПЦ Казани обеспечивает, в том числе, дополнительную загрузку аэропорта. В зону его обслуживания входят почти 12 млн жителей. Сегодня здесь работает более 700 человек. В перспективе планируется довести количество сотрудников до 1,5 тысяч.

  • Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин
  • Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин
  •  © tatarstan.ru

«Центр способен обслуживать значительное количество международных грузов, которые проходят здесь таможенную очистку, сортируются в направлении шести субъектов РФ. Это означает более скоростной, более прямой маршрут для прохождения посылок до конечного потребителя, — сказали на открытии. — Сегодня мы выстраиваем единую логистическую сеть. Объём международных посылок за последние 5 лет в России увеличился почти в 15 раз. Это невероятный рост. Но в ближайшие годы он вырастет ещё как минимум в 2-3 раза».

  • Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин
  • Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин
  •  © tatarstan.ru

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1114495.htm

Татарстан, Почта России
  • Дмитри Курочкин Дмитри Курочкин
    30.01.1813:05:17

    в почтовых отделениях творится ад, очереди, персонал за копейки работать не хочет.

    #1002580
  • Нет аватара foxkeys
    30.01.1813:58:07

    Лучше бы они почтальонов ввели в нашем поселке.

    И работали не два дня в неделю по 5 часов (и все в рабочее время), как сейчас.

    Кроме шуток.

    Вторник и четверг. С 9 до 14 работает отделение. Почтальона нет вообще. Т. е. никаких уведомлений о приходе корреспонденции или посылок по домам не разносят в принципе.

    Как хочешь — так и получай заказные письма, от налоговой, квитанции и т. п. (ты еще сначала догадайся, что тебе пришло что-то, ага)

    P. S. Не люблю (и обычно не пишу) негативные комментарии в стиле «всё пропало». Но тут реально накипело. И непонятно даже, кому жаловаться…

    Отредактировано: foxkeys~13:58 30.01.18
    #1002593
    • Нет аватара alex_uns
      30.01.1815:56:02

      (ты еще сначала догадайся, что тебе пришло что-то, ага)

      узнавай по номеру почтового отправления

      #1002615
      • Нет аватара foxkeys
        30.01.1818:28:59

        А откуда узнать номер отправления, когда вам налоговая что-то послала?

        И вообще, как вы узнаете сам факт, что вам кто-то что-то послал?

        Да, когда я жду радиодетали с али, например, я слежу за посылкой. Но есть куча случаев когда отправитель что-то шлет «без предупреждения» (странно, да?)

        Ходить на почту «а вдруг что-то пришло»? В рабочее время?

        А там еще и очередь постоянно, почему-то (странно, да, поселок тыщь на пять народу, почта работает аж по десять часов в неделю, и почему-то там постоянно очередь!)

        #1002667
        • Герман Мальцев Герман Мальцев
          30.01.1821:51:28

          В налоговой то как раз можно взять пароль от кабинета налогоплатильщика, а вот в других организациях не возьмешь

          #1002722
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