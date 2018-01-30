

ОДК начала поставку газоперекачивающего оборудования для «Газпрома»

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Рыбинское предприятие «ОДК-Газовые турбины», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, продолжает поставки отечественного оборудования для российской газовой отрасли и приступило к отгрузке газоперекачивающих агрегатов ГПА-10Р/РМ для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ПАО «Газпром». Расположенное в Республике Саха (Якутия) месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Агрегат ГПА-10Р/РМ разработан и серийно производится ОДК-ГТ, головной компанией ОДК по производству газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих комплексов. Разработчик двигателей семейства ПС-90ГП — пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель», производитель — «ОДК-Пермские моторы».

В поставку входят шесть ГПА-10Р/РМ на базе газотурбинных приводов ПС-90ГП-3, созданных на основе авиационного двигателя ПС-90А, различные модификации которого поднимают в воздух такие самолеты, как Ил-96 и Ил-76. Двигатели типа ПС-90ГП используются для механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций. Обладая высокими показателями надежности и безотказности, они успешно эксплуатируются целым рядом заказчиков.

Оборудование ОДК-ГТ будет работать в составе межступенчатой компрессорной станции мембранного выделения гелиевого концентрата из природного газа Чаяндинского месторождения. В основу реализации данного проекта были заложены технологические решения, применение которых позволит значительно снизить потери гелия с реализуемым, в том числе на экспорт, товарным газом и обеспечить его хранение.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) и является одним из крупнейших на Востоке России. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия.