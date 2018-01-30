Детский сад на 120 мест открыт в Ростовской области

В Зерноградском районе состоялось открытие детского сада «Колобок». Учреждение рассчитано на посещение 120 детей в возрасте от года до семи лет из Красноармейского сельского поселения.

На строительство детсада было направлено 80 млн руб, из них 75 млн — средства областного бюджета.

В детском саду есть все необходимое: мебель, развивающее, игровое и спортивное оборудование. В учреждении есть музыкальные и спортивные залы, закуплено большое количество дидактических материалов. Территория оборудована современными игровыми площадками для каждой возрастной группы с мягким покрытием, спортивными комплексами, а также имеет ограждение по всему периметру. Здание оснащено пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Отметим, что в 2017 году в области было создано 2508 дополнительных мест в детских садах.