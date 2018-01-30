Новости металлургии

1. Завод «Трубодеталь» модернизировал стан индукционной гибки труб

На заводе Трубодеталь (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК «, г. Москва) на стане индукционной гибки труб PB1600 выполнен первый товарный заказ после его модернизации: партия гнутых отводов для нужд АО «Газпром».

Модернизация стана добавила к его возможностям функцию прогрева прямых участков отвода. Ранее изделие разогревалось только непосредственно в месте сгиба. Прогрев же всей поверхности детали позволяет получить равномерные …

Модернизация стана добавила к его возможностям функцию прогрева прямых участков отвода. Ранее изделие разогревалось только непосредственно в месте сгиба. Прогрев же всей поверхности детали позволяет получить равномерные прочностные свойства и полностью соответствует техническим требованиям ключевых клиентов предприятия.

Стан индукционной гибки труб PB1600 был запущен в эксплуатацию на заводе Трубодеталь в 1983 г. Это первое в СССР оборудование для гибки с помощью токов высокой частоты, рассчитанное на рабочий диаметр трубы 1020-1622 мм и толщину стенки до 100 мм. Сейчас на предприятии помимо стана РВ1600 есть еще две единицы подобного оборудования: стан ТВЧ-820 производства завода Уралмаш и SRBMI1400 производства немецкой компании AWS Sch?fer. После модернизации по своим характеристикам стан индукционной гибки труб PB1600 приблизился к возможностям немецкого стана (оборудование от компании AWS Sch?fer появилось на заводе в 2012 г/) и способен работать с той же производительностью, выпуская продукцию высокого качества.

2. Мечел-Кокс провел модернизацию пекококсового блока

Челябинский завод по производству коксохимической продукции (ООО «Мечел-Кокс», входит в группу «Мечел») модернизировал пекококсовый блок № 3 производственной мощностью 20 тыс. тонн пекового кокса в год. Затраты по проекту составили более 46 млн. рублей. Модернизация позволит повысить энергоэффективность и экологическую безопасность производства.

Обновленное оборудование запущено в работу в цехе переработки смолы и производства пекового кокса. В ходе капитального ремонта пекококсового блока № 3 проведена полная замена огнеупорной кладки зоны обогревательных простенков и армирующего оборудования, обновлены системы загрузки камер жидким пеком, газоподводящее и газоотводящее оборудование, установлены новые брони, рамы, двери, обеспечивающие максимально высокую герметичность.

«Имеющиеся производственные мощности позволяют нам своевременно останавливать оборудование и проводить его модернизацию. Капитальные ремонты обеспечивают высокую надежность, энергоэффективность и экологическую безопасность производства», — отметил управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Сергей Корчаков.

3. Уралэлектромедь установила печь для редких элементов

В химико-металлургическом цехе Уралэлектромеди (входит в УГМК) введена в эксплуатацию новая обжиговая печь, изготовленная по спецзаказу словенской компанией «Bosio». Агрегат установлен на строящемся участке обжига медеэлектролитного шлама.

Как рассказал главный инженер предприятия Алексей Королев, введение в технологию дополнительной стадии обжига направлено на комплексную и более полную переработку сырья, что, в свою очередь, повысит эффективность работы цеха в целом. Он также отметил, что, в частности, планируется увеличить извлечение селена. В процессе обжига шлама он будет переходить в газообразную фазу и улавливаться газоочисткой.

Производительность обжиговой печи составляет 2,6 т в сутки. Температура обжига шлама — 600-650 ?С. Приемка печи проходила непосредственно на заводе-изготовителе. Агрегат весом 20 т доставили на Урал в цельном виде. Барабан печи, вес которого составляет 15 т, устанавливали с помощью крана через специальный проём в здании цеха на отметке +8 м. Затем печь прошла процесс пуско-наладки — были получены качественные показатели извлечения селена в процессе обжига.

4. Каменск-Уральский литейный завод инвестировал 50 млн руб. в новую водородную станцию

Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ, входит в ГК Ростех) проводит испытания новой водородной станции. Инфраструктурный объект производит водород, применяемый предприятием в изготовлении металлокерамической продукции. Для улучшения ее качества требуется газ высокой степени очистки, которую не давала устаревшая техника: в водороде оставалось до 1,5% кислорода. Теперь — 0,0004%.

Новая станция автоматизирована, что обеспечивает безопасность персонала. Кроме того, приборы сами подбирают оптимальные режимы, регулируя силу тока.

Создание современного высокопроизводительного объекта обошлось предприятию в 50 млн. рублей.

«С вводом в строй новой водородной станции мы рассчитываем на существенное повышение качества металлокерамической продукции и значительную экономию электроэнергии, которой теперь для производства водорода требуется в 1,8 раза меньше прежнего потребления», — сообщил технический директор завода Вячеслав Русаков.

5. Алтай-Кокс приобрел оборудование для нового учебного полигона

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) открыл учебный полигон, где будут проходить производственную практику студенты Заринского политехнического техникума по специальности слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Создание учебного полигона — это очередной шаг в развитии системы дуального обучения.

Комплект оборудования, куда входит лабораторный стенд и компьютер, установили в учебном классе цеха автоматизации. Стенд позволит студентам осваивать на практике дисциплины «Промышленная электроника», «Преобразовательная техника», «Силовая электроника».

В структуре лабораторного стенда — широкий перечень современной промышленной электроники, которая применяется на заводе. В том числе — модуль преобразователей частоты, измерительный, оптоэлектронных приборов и другие. Модули содержат задания для получения практических навыков работы с электронным оборудованием.

Также полигон оснастили контрольно-измерительными приборами и программным комплексом обработки данных на персональном компьютере. В течение года в учебном классе установят экран и проектор для просмотра видеоуроков и видеоинструкций.

Алтай-Кокс и Заринский политехнический техникум уже четвертый год работают в системе дуального обучения. До 70% учебного процесса составляют практические занятия студентов на производстве. Это повышает качество образования будущих специалистов и обеспечивает предприятие кадрами рабочих профессий.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/99966

http://www.metalinfo.ru/ru/news/100019

http://www.metaprom.ru/ne.../cvetmet/29-01-18-n24519/

http://www.metalinfo.ru/ru/news/99980